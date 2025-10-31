Hà Nội

Xã hội

Quảng Ngãi mở đường, tiếp tế thực phẩm cho 5 thôn bị cô lập

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng, 5 thôn vùng núi cao của xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi với hơn 1.700 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

Hà Ngọc Chính-H. Đại

Sáng 31/10, xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) huy động hơn 100 người gồm công an, dân quân, cán bộ và thanh niên mở tuyến đường nhỏ băng qua điểm sạt lở để tiếp tế lương thực cho 400 hộ dân ở 5 thôn (Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng) bị cô lập do sạt lở núi.

g1.jpg
Lực lượng đang sẵng sàng gùi hàng thiếu yếu đến người dân vùng cô lập

Xã vùng núi cao Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) có 22 thôn. Đợt mưa lớn từ ngày 25 đến 29/10/2025 đã khiến nhiều tuyến đường liên thôn, xã bị sạt lở nghiêm trọng, nứt gãy mặt bê tông và xói lở hàm ếch tại nhiều vị trí, khiến người dân không thể đi lại.

hanh-hoa.jpg
Gạo, mì tôm, nước, áo quần, dầu ăn, nước mắm được Sở Công Thương đưa đến...

Khu vực sạt lở dài khoảng 300m và chưa thể khắc phục ngay. Trước tình hình cấp bách, địa phương quyết định mở tuyến nhỏ băng qua vị trí sạt lở để gùi đưa hàng cứu trợ vào bên trong.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm, có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác mở đường, đôn đốc lực lượng khẩn trương hoàn thành để sớm vận chuyển lương thực cứu trợ cho người dân; đồng thời động viên bà con yên tâm sinh sống, khẳng định tỉnh sẽ luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Cùng thời điểm, sáng 31/10, các xe tải chở hàng hỗ trợ của Sở Công Thương Quảng Ngãi gồm gạo, mì tôm, nước, áo quần, dầu ăn, nước mắm… đã được vận chuyển điểm đầu sạt lở, bốc dỡ sẵn sàng chờ thông đường để người dân gùi về cấp phát. Đến 9h36 cùng ngày, người dân nơi đây đã tiếp cận được hàng cứu trợ, gùi hàng hóa về sử dụng.

g3.jpg
Hàng cứu trợ của Sở Công Thương Quảng Ngãi được gùi đến vùng cô lập

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi cho biết, không để người dân thiếu đói hay bị rét, sở đã giao bộ phận chuyên trách tiếp tục thu gom thêm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm từ các nguồn vận động để kịp thời tiếp tế.

Tại vùng sạt lở, lãnh đạo xã Ngọc Linh cho biết, thôn có hơn 114 hộ bị cô lập nhiều ngày, đời sống khó khăn do thiếu lương thực và nước sinh hoạt. Giờ được Nhà nước tiếp tế thực phẩm, bà con rất mừng. Những món hàng này có ý nghĩa lớn, giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.

