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Sống Khỏe

9 giờ cân não cắt bàng quang, tạo hình bàng quang mới sau ung thư tái phát

Bệnh nhân nữ 51 tuổi ung thư bàng quang tái phát được cắt bàng quang tận gốc bằng nội soi và tái tạo bàng quang từ quai ruột tự thân.

Thúy Nga

1 tháng sau phẫu thuật, xạ trị u đã tái phát

Bệnh viện Đại học Y Dược - ĐHQGHN, Cơ sở Linh Đàm vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt bàng quang tận gốc, nạo vét hạch chậu kết hợp tái tạo bàng quang mới bằng quai ruột tự thân cho bệnh nhân N.T.H., 51 tuổi, Hà Nội, mắc ung thư bàng quang xâm lấn tái phát.

Trước đó bệnh nhân từng được phẫu thuật cắt u bàng quang và hóa trị bổ trợ. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng, khối u tiếp tục tái phát. Với tình trạng bệnh, chỉ định cắt bỏ toàn bộ bàng quang được đặt ra nhằm kiểm soát ung thư.

Ở người bệnh phải cắt bàng quang tận gốc, một trong những vấn đề được quan tâm là lựa chọn phương pháp dẫn lưu nước tiểu sau phẫu thuật. Việc phải mang túi nước tiểu ngoài da lâu dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, tâm lý và chất lượng cuộc sống.

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Bác sĩ thăm hỏi, tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau khi đánh giá toàn diện, TS.BS Vũ Ngọc Thắng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Nam học và Y học giới tính cùng ê-kíp quyết định thực hiện đồng thời hai kỹ thuật: nội soi cắt bàng quang tận gốc, nạo vét hạch chậu và tái tạo bàng quang mới bằng quai ruột tự thân.

Đây là một trong những phẫu thuật phức tạp của chuyên ngành Ngoại Tiết niệu. Bác sĩ phải cắt bỏ bàng quang cùng tổ chức liên quan theo nguyên tắc điều trị ung thư, đồng thời lấy một đoạn ruột non phù hợp để tạo hình thành bàng quang mới và nối với niệu đạo.

Thách thức đưa đại phẫu lên phẫu trường nội soi

Theo TS.BS Vũ Ngọc Thắng, khó khăn lớn của kỹ thuật là quá trình phẫu tích và nạo vét hạch diễn ra trong không gian giải phẫu vùng chậu hẹp. Toàn bộ các thao tác phải được thực hiện qua nội soi, từ bóc tách tổn thương, nạo vét hạch đến xử lý quai ruột, tạo hình bàng quang mới và nối chính xác với niệu đạo.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 9 giờ với sự tập trung cao độ của ê-kíp phẫu thuật.

So với mổ mở, phẫu thuật nội soi có ưu điểm là giảm mức độ xâm lấn, vết mổ nhỏ hơn, có thể hạn chế đau sau mổ và tạo điều kiện để người bệnh vận động, phục hồi sớm hơn. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm trong cả phẫu thuật nội soi tiết niệu và tạo hình đường tiết niệu bằng ruột.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, bệnh nhân H. được chăm sóc hậu phẫu và theo dõi sát. Sau 3 ngày, các chỉ số sinh tồn và thể trạng ổn định. Đến ngày thứ 5, người bệnh có thể tự ngồi dậy, ăn uống và đi lại nhẹ nhàng.

Ngày thứ 7, toàn bộ ống dẫn lưu được rút và bệnh nhân bắt đầu được hướng dẫn luyện tập phản xạ đi tiểu chủ động với bàng quang mới.

Quá trình phục hồi chức năng sau tạo hình bàng quang bằng ruột cần thời gian. Người bệnh được hướng dẫn tập cơ sàn chậu, tập kiểm soát tiểu tiện và theo dõi chức năng của bàng quang mới. Mục tiêu là giúp người bệnh từng bước thích nghi với cơ quan được tạo hình, hướng tới khả năng đi tiểu qua đường tự nhiên.

Đáng chú ý, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bệnh nhân có hạch chậu dương tính. Do đó, sau phẫu thuật, người bệnh dự kiến tiếp tục hóa trị bổ trợ theo phác đồ nhằm kiểm soát nguy cơ còn tế bào ung thư vi thể.

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Bệnh nhân được tập vận động sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Tạo hình bàng quang bằng ruột là gì?

Tạo hình bàng quang bằng ruột là phương pháp sử dụng một đoạn ruột, thường là ruột non, để tạo thành một khoang chứa nước tiểu mới sau khi bàng quang được cắt bỏ. Nếu điều kiện giải phẫu và ung thư học cho phép, bàng quang mới có thể được nối với niệu đạo, giúp người bệnh tiếp tục đi tiểu theo đường tự nhiên.

Tuy nhiên, phương pháp này là một đại phẫu phức tạp, cần được cân nhắc dựa trên tình trạng ung thư, chức năng thận, thể trạng và khả năng kiểm soát tiểu tiện của từng người bệnh. Sau mổ, bệnh nhân cần được theo dõi lâu dài và hướng dẫn phục hồi chức năng tiểu tiện.

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