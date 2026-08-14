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Xã hội

Diều gắn đèn chớp gây gián đoạn tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay Tân Sơn Nhất lại gián đoạn khai thác khoảng 10 phút sau khi phát hiện 3 con diều gắn đèn chớp trên đường máy bay tiếp cận tối 13/8.

Theo Tuấn Kiệt/Vietnamnet

Sau hai ngày sân bay bị loạt UAV xâm nhập, hoạt động cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lại tạm gián đoạn khoảng 10 phút khi lực lượng chức năng phát hiện 3 con diều gắn đèn chớp thả vào ban đêm.

Khoảng 19h47 tối 13/8, lực lượng chức năng phát hiện 3 con diều gắn đèn chớp được thả vào ban đêm tại khu vực phường Tây Thạnh, địa bàn giáp ranh Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Tân Sơn Nhất.

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Sân bay Tân Sơn Nhất lại tạm gián đoạn khoảng 10 phút vì 3 con diều gắn đèn chớp. Ảnh minh họa: Tuấn Kiệt

Do vật thể nằm ngay trên đường máy bay tiếp cận, Trung tâm Điều phối luồng không lưu đã tạm thời hạn chế các chuyến bay khởi hành từ sân bay khác đến Tân Sơn Nhất.

Một số máy bay từ Pleiku (Gia Lai), Đà Nẵng, Cam Ranh (Khánh Hoà)... đang trên đường đến được điều phối bay chờ tại khu vực phù hợp để đảm bảo an toàn.

Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp cùng đơn vị quân đội địa bàn xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm. Sau khoảng 10 phút, hoạt động khai thác tại sân bay trở lại bình thường.

Hai ngày trước (11/8), sân bay Tân Sơn Nhất phải 2 lần tạm dừng toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh do phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV/drone) xuất hiện trái phép trong vùng tĩnh không sân bay. Vụ việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến 73 chuyến bay, khiến hàng loạt tàu bay phải bay chờ, chuyển hướng hạ cánh hoặc hoãn giờ cất cánh.

#sân bay Tân Sơn Nhất #ảnh hưởng #đèn chớp #khai thác

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UAV xuất hiện gây gián đoạn hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hai lần phát hiện UAV khiến sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng hoạt động cất cánh, hạ cánh, ảnh hưởng hàng chục chuyến bay và gây lo ngại an toàn hàng không.

Cụ thể, khoảng 17h34, tổ lái chuyến bay từ Cam Ranh về TP Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị hạ cánh thông báo đã phát hiện một UAV ở độ cao khoảng 3.000 feet, tương đương 900m. Đến khoảng 18h14, tổ lái trên một máy bay Boeing 777 vừa cất cánh từ đường cất, hạ cánh 25L tiếp tục thông báo phát hiện một thiết bị được cho là UAV ở phía bên phải tàu bay. Thời điểm này, máy bay đang ở độ cao khoảng 1.800 feet (khoảng 550m).

Trước tình huống có nguy cơ uy hiếp trực tiếp đến an toàn hàng không, các đơn vị tại sân bay đã triển khai phương án xử lý khẩn cấp. Hoạt động cất, hạ cánh được tạm thời hạn chế để các lực lượng kiểm tra, đánh giá tình hình và xác minh thông tin.

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