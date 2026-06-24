Đấu thầu Trường Kim Đồng TP HCM: Giá siêu rẻ hay năng lực thi công sẽ thắng thế?

Gói thầu xây dựng Trường Tiểu học Kim Đồng đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt từ 3 nhà thầu. Bài toán đặt ra cho Chủ đầu tư là làm sao cân bằng giữa tỷ lệ tiết kiệm ngân sách và việc đảm bảo năng lực thi công thực tế

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/5/2026, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên TPHCM - Vương Thanh Liễu đã ký ban hành Quyết định số 1873/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Kim Đồng phường Bình Tiên.

Dự án có tổng mức đầu tư 6,404 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho UBND phường Bình Tiên. Đây là dự án mang ý nghĩa dân sinh đặc biệt quan trọng, nhằm mục tiêu tăng tuổi thọ công trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng và đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Được giao trọng trách làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Tiên do Giám đốc Nguyễn Anh Việt đứng đầu đã khẩn trương tiến hành các thủ tục pháp lý. Ngày 08/06/2026, Quyết định số 141/QĐ-BQLDA phê duyệt E-HSMT chính thức được ban hành. Trọng tâm của toàn bộ dự án này nằm ở gói thầu "Thi công xây dựng" (Mã TBMT: IB2600258363) với giá gói thầu được phê duyệt là 5,593 tỷ đồng.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện tối đa là 90 ngày.

Kết quả mở thầu Trường Tiểu học Kim Đồng TPHCM: Bất ngờ từ khoảng cách giá

Theo biên bản mở thầu ghi nhận lúc 14:06 ngày 17/06/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu Thi công xây dựng Trường Tiểu học Kim Đồng đã thu hút 3 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự.

Đứng ở vị trí dẫn đầu về ưu thế giá là Công ty CP Sản xuất Thương mại Gia Võ (do ông Phan Hoàng Tuấn làm Người đại diện pháp luật). Pháp nhân này đề xuất mức giá dự thầu chỉ 5,060 tỷ đồng. So với giá gói thầu ban đầu là 5,593 tỷ đồng, đơn vị này đã chủ động cắt giảm hơn 533 triệu đồng, đưa tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước chạm mức 9,53%. Đi kèm với mức giá "siêu tiết kiệm" này, nhà thầu đề xuất thời gian thi công là 90 ngày.

Nguồn: MSC

Xếp ở vị trí thứ hai về giá là Liên danh Kiến Trúc Sài Gòn - Tri Tâm với mức giá dự thầu 5,263 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt 5,9% (giảm hơn 330 triệu đồng so với dự toán). Mặc dù không có lợi thế tuyệt đối về giá như Công ty Gia Võ, nhưng liên danh này lại tạo điểm nhấn bằng việc cam kết rút ngắn thời gian thi công xuống chỉ còn 75 ngày. Đây là một yếu tố cạnh tranh cực kỳ đáng gờm đối với các dự án trường học, nơi tiến độ hoàn thiện luôn được ưu tiên hàng đầu.

Nằm ở vị trí cuối cùng về mặt lợi thế giá là Công ty TNHH Xây dựng LTT (do ông Nguyễn Công Huân làm Đại diện pháp luật). Đơn vị này nộp giá dự thầu ban đầu lên tới 5,712 tỷ đồng (vượt dự toán). Mặc dù đã đính kèm thư giảm giá 5%, kéo giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 5,427 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm cuối cùng của Công ty LTT vẫn ở mức thấp nhất trong 3 nhà thầu: 2,97% (giảm hơn 166 triệu đồng), với thời gian thi công đề xuất là 80 ngày.

Giải phẫu năng lực nhà thầu: Chiến thuật giá thấp đối đầu hồ sơ "bách phát bách trúng"

Nhìn sâu vào lịch sử hoạt động trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có thể thấy cục diện tại dự án Trường Tiểu học Kim Đồng chính là bản thu nhỏ của cuộc chiến muôn thuở trong ngành xây dựng: "Chiến thuật giá thấp" đối đầu với "Lợi thế năng lực kỹ thuật".

Đối với Công ty CP Sản xuất Thương mại Gia Võ (MSDN: vn0313099237), có địa chỉ tại Lầu 4 Cao Ốc Gia Thy, 158-158A, Đường Đào Duy Anh, Phường Đức Nhuận, TP HCM, được thành lập năm 2015, người đại diện pháp luật là Phan Hoàng Tuấn. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến 22/6/2026 nhà thầu đã tham gia 244 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 191 gói, 14 chưa có kết quả, 12 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 207,813 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 41,135 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 166,677 tỷ đồng.

Điểm đặc trưng nhất trong phong cách đấu thầu của Gia Võ là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán luôn ở mức rất thấp, chỉ 86,13%. Việc bỏ thầu giảm tới 9,53% tại trường Kim Đồng hoàn toàn nằm trong quỹ đạo kinh doanh quen thuộc của doanh nghiệp. Song, tỷ lệ trượt thầu chiếm phần lớn trong lịch sử tham gia (gần 80%) đặt ra một giả thiết lớn về khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cốt lõi của đơn vị này tại các vòng xét duyệt chuyên sâu.

Ở một thái cực hoàn toàn đối lập là Công ty TNHH Xây dựng LTT (MSDN: vn0316542030), có địa chỉ tại số 71 Đường Số 13, Phường An Lạc, TP HCM, được thành lập năm 2020 người đại diện pháp luật là Nguyễn Công Huân. Dù quy mô tham gia dự thầu ít hơn, tính đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp này tham gia khoảng 13/15 gói thầu. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của LTT lên tới 99,31%. Việc một doanh nghiệp thường xuyên bỏ giá sát nút dự toán nhưng chưa từng nếm mùi thất bại tại vòng kỹ thuật chứng tỏ hồ sơ dự thầu, năng lực nhân sự và thiết bị thi công thực tế của họ luôn được chuẩn bị cực kỳ bài bản. Tại dự án trường Kim Đồng, LTT tiếp tục giữ vững phong cách "bám sát dự toán".

Trong khi đó, Liên danh Kiến Trúc Sài Gòn - Tri Tâm lại là sự kết hợp của những đơn vị có nền tảng trúng thầu ổn định (Kiến Trúc Sài Gòn trúng 5/7 gói; Tri Tâm trúng 18/31 gói). Mức giá giảm 5,9% cùng tiến độ 75 ngày cho thấy liên danh này đã chọn cách tiếp cận hài hòa, cân bằng giữa bài toán kinh tế cho ngân sách và đảm bảo tính khả thi về mặt thực địa.

Góc nhìn chuyên gia và Luật sư:

Đứng trước 3 bộ hồ sơ với những ưu, nhược điểm bộc lộ rõ rệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Tiên đang đối mặt với bài toán xét thầu đòi hỏi sự công tâm, minh bạch. Lợi thế giá thấp nhất của Công ty Gia Võ là một điểm cộng cho ngân sách, nhưng giá thấp chưa bao giờ là yếu tố duy nhất để quyết định tấm vé trúng thầu cuối cùng.

Trao đổi độc lập với Báo Tri thức và Cuộc sống, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Trong phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhà thầu đưa ra giá thấp nhất sẽ có lợi thế rất lớn nhưng với điều kiện tiên quyết là họ phải vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Lịch sử trượt thầu dày đặc của một doanh nghiệp chuyên bỏ giá thấp thường phản ánh việc họ rải hồ sơ hàng loạt nhưng thiếu sự chuẩn bị chiều sâu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công thực tế. Ngược lại, những nhà thầu bỏ giá cao hơn nhưng có tỷ lệ trúng thầu 100% thường là những đơn vị sở hữu năng lực thực thi vững chắc. Chủ đầu tư cần tỉnh táo dùng 'bộ lọc kỹ thuật' để soi chiếu năng lực thực chất, không để yếu tố giá rẻ làm lu mờ chất lượng công trình giáo dục."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) phân tích sâu hơn về công cụ quản lý rủi ro mà pháp luật đã trao cho Chủ đầu tư: "Để ngăn chặn rủi ro nhà thầu thiếu năng lực bỏ giá bừa để trúng thầu, dẫn đến thi công đình trệ, công trình kém chất lượng, Luật đã có quy định rất chặt. Cụ thể, điểm e khoản 1 Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15) quy định đối với gói thầu xây lắp, trường hợp nhà thầu chào giá dự thầu thấp bất thường so với giá gói thầu, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu giải trình, làm rõ tính khả thi, hợp lý của giá dự thầu đã chào để làm cơ sở đánh giá đáp ứng hoặc loại bỏ hồ sơ dự thầu. Bên cạnh đó, tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung huy động nguồn lực (nhân sự, máy móc thiết bị, tài chính) để triển khai dự án theo đúng hợp đồng, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đồng thời, nghiêm cấm việc trao thầu cho đơn vị không bảo đảm năng lực làm thất thoát, lãng phí ngân sách."

Như vậy, lợi thế về giá của Công ty CP Sản xuất Thương mại Gia Võ tại gói thầu này mới chỉ là bề nổi. Để được xướng tên trúng thầu, nhà thầu này bắt buộc phải chứng minh được với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Tiên về nguồn cung vật liệu, giải pháp kỹ thuật thực sự khả thi với mức giá giảm 9,53% đó. Nếu hồ sơ của Gia Võ vướng rào cản kỹ thuật, cơ hội sẽ lập tức được trao tay cho Liên danh Kiến Trúc Sài Gòn - Tri Tâm với tiến độ thần tốc, hoặc Công ty LTT – đơn vị sở hữu hồ sơ năng lực "bách chiến bách thắng".

Một kết quả chấm thầu dựa trên sự tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, đánh giá đúng năng lực thực chất của doanh nghiệp sẽ là câu trả lời xác đáng nhất, đảm bảo cao nhất tính hiệu quả cho dự án của phường Bình Tiên.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.