Đấu thầu tại Bệnh viện Hùng Vương: Xây dựng Bình Minh trúng thầu, tiết kiệm xấp xỉ 3%

Gói thầu thi công xây dựng tại Bệnh viện Hùng Vương vừa ghi nhận Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh tham dự và trúng thầu, đem lại tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 3%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng cao, việc duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế là một nhiệm vụ cấp thiết mang tính thường xuyên. Đối với các cơ sở y tế tuyến đầu, công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công không chỉ đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về đầu tư công mà còn phải tìm kiếm được những nhà thầu thực sự am hiểu môi trường hoạt động đặc thù của bệnh viện.

Tại Bệnh viện Hùng Vương, công tác này vừa qua đã được hiện thực hóa thông qua dự án Sửa chữa, cải tạo chống thấm sân thượng và sơn nước mặt ngoài tòa nhà Bách Hợp. Thông qua hệ thống đấu thầu rộng rãi qua mạng, chủ đầu tư đã lựa chọn được đơn vị thi công đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí khắt khe về kỹ thuật và tài chính.

Tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 3% tại gói thầu sửa chữa tòa nhà Bách Hợp

Tòa nhà Bách Hợp là một trong những phân khu chức năng quan trọng của Bệnh viện Hùng Vương. Theo thời gian và dưới tác động của điều kiện thời tiết, việc chống thấm sân thượng và sơn mới mặt ngoài là hạng mục bắt buộc phải triển khai nhằm bảo vệ kết cấu cốt lõi của công trình, đồng thời duy trì môi trường y tế vô trùng, an toàn cho hàng ngàn bệnh nhân và y bác sĩ.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu này, ngày 08/04/2026, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Hoàng Thị Diễm Tuyết đã ký Quyết định số 2112/QĐ-BVHV phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án. Trọng tâm của kế hoạch là Gói thầu Thi công xây dựng (IB2600190586), được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thi công 45 ngày. Nguồn vốn thực hiện được trích xuất từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để chi thường xuyên của đơn vị.

Theo kế hoạch gói thầu được phê duyệt ở mức 5.650.781.658 đồng, quy trình mời thầu công khai trên hệ thống điện tử quốc gia được thiết kế để mở rộng tối đa cơ hội tiếp cận cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, biên bản mở thầu ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh.

Dù không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại vòng nộp hồ sơ, song quy trình đánh giá và thương thảo vẫn được chủ đầu tư Bệnh viện Hùng Vương thực hiện với sự minh bạch và tính kỷ luật cao. Ngày 11/06/2026, Giám đốc Hoàng Thị Diễm Tuyết đã chính thức ký Quyết định số 3517/QĐ-BVHV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh chính thức trúng thầu với mức giá 5.476.678.959 đồng.

Nguồn: MSC

Kết quả này mang lại cho ngân sách Bệnh viện Hùng Vương khoản tiết kiệm xấp xỉ 174 triệu đồng. Chiếu theo thang đo đánh giá hiệu quả đấu thầu, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 3%. Con số này là minh chứng rõ nét cho sự cẩn trọng của chủ đầu tư trong khâu khảo sát giá, lập dự toán sát với diễn biến thực tế của thị trường vật liệu xây dựng, đồng thời phản ánh nỗ lực chia sẻ trách nhiệm tài chính của nhà thầu đối với một công trình mang ý nghĩa phục vụ cộng đồng.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh (MSDN: vn0300425814), có địa chỉ tại Tầng 16 Cao Ốc Bình Minh, Số 706A Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2006, do ông Châu Vĩnh Thuận An là người đại diện pháp luật, đăng ký lĩnh vực kinh doanh chủ đạo là xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông đường bộ.

Bức tranh tài chính và năng lực đấu thầu của Xây dựng Bình Minh thể hiện sự ổn định đáng chú ý. Tính đến tháng 06/2026, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng khoảng 51 gói thầu trên toàn quốc, giành chiến thắng tại 31 gói thầu và trượt 20 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh, đạt mốc ấn tượng khoảng 681.669.331.518 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 334.086.816.220 đồng, với vai trò liên danh khoảng 347.582.515.298 đồng.

Riêng tại Bệnh viện Hùng Vương, Xây dựng Bình Minh đã xây dựng được một thương hiệu vững chắc. Lịch sử hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này đã từng tham dự 4 gói thầu tại cơ sở y tế này và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Trước gói thầu sửa chữa tòa nhà Bách Hợp, nhà thầu đã thi công thành công các hạng mục quan trọng khác như Mua sắm vách Inox, Thi công xây dựng hệ thống cơ sở vật chất năm 2025, và Mua sắm, thay thế hệ thống lạnh cho khoa Nicu, khoa Cấp cứu. Tổng khối lượng công việc đảm nhận từ Bệnh viện Hùng Vương tính đến nay có giá trị xấp xỉ 29,9 tỷ đồng.

Góc nhìn từ chuyên gia

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 3% tại một gói thầu xây lắp y tế là một kết quả tích cực, thể hiện tư duy quản trị vốn bài bản của người đứng đầu cơ sở y tế. Khi nhà thầu đã có sự gắn bó lâu dài và hiểu rõ đặc tính công trình, quá trình thi công sẽ tránh được những rủi ro phát sinh ngoài ý muốn, đảm bảo lớp màng chống thấm và sơn ngoại thất của tòa nhà Bách Hợp đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, phục vụ trực tiếp cho lợi ích của người bệnh.

Đồng quan điểm trên, luật sư Nguyễn Thị Hương phân tích thêm, hệ thống pháp luật đấu thầu hiện hành cho phép và công nhận kết quả đấu thầu hợp lệ ngay cả khi chỉ có một nhà thầu tham gia, miễn là quy trình mời thầu đã được đăng tải công khai, minh bạch trên mạng quốc gia với đủ thời gian quy định. Việc Xây dựng Bình Minh đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu tài chính và kỹ thuật để trúng thầu là sự vận hành bình thường của cơ chế thị trường, nơi năng lực và sự kiên trì bám trụ địa bàn mang lại phần thưởng xứng đáng.