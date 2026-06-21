Cần Thơ: Công ty Đạt Minh trúng gói xây lắp nhờ minh bạch khâu làm rõ hồ sơ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn Rạch Bần Cầu tọa lạc tại xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm nhằm cải thiện mạng lưới giao thông địa phương. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ nguồn xổ số kiến thiết, đòi hỏi quá trình lựa chọn nhà thầu phải diễn ra công khai, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về đấu thầu để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Cạnh tranh công bằng mang lại tỷ lệ tiết kiệm 5,1%

Gói thầu số 01 xây dựng công trình thuộc dự án đường Rạch Bần Cầu được Phòng Kinh tế xã Cù Lao Dung phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng với giá dự toán 3.019.565.672 đồng. Đến thời điểm đóng thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có hai doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự là Công ty TNHH Xây dựng Đạt Minh và Công ty TNHH Xây dựng Tất Thắng. Việc có hai nhà thầu cùng tham gia cạnh tranh tại một gói thầu là tín hiệu tích cực, phản ánh môi trường đầu tư công cởi mở và thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp.

Qua quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu chi tiết, ngày 01/06/2026 tại Quyết định số 151/QĐ-PKT, Phòng Kinh tế xã Cù Lao Dung đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 01: Xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Đường GTNT Rạch Bần Cầu. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Đạt Minh, giá trúng thầu 2.864.972.000 đồng. Kết quả này mang lại tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước xấp xỉ 5,1%, một con số được xếp vào nhóm tiết kiệm tốt đối với lĩnh vực xây lắp hạ tầng giao thông.

Nguồn: MSC

Năng lực hoàn thiện hồ sơ – "Chìa khóa" giúp Công ty Đạt Minh trúng thầu

Đi sâu vào chi tiết quá trình chấm thầu, Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 25.5.2/BCĐG.2026 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sông Tiền lập ngày 25/05/2026 cho thấy sự cẩn trọng và nghiêm túc của tổ chuyên gia. Tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, cả hai nhà thầu đều vấp phải những điểm nghẽn liên quan đến tính hợp lệ của tài liệu chứng minh năng lực tài chính.

Cụ thể, bản xác nhận cung cấp tín dụng ngắn hạn của ngân hàng do cấp phó giám đốc ký phát hành cho cả hai nhà thầu đều thiếu tài liệu ủy quyền hợp lệ từ người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đạt Minh còn thiếu hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo hai hợp đồng công trình tương tự đã kê khai.

Đứng trước các thiếu sót mang tính thủ tục hành chính này, tổ chuyên gia và chủ đầu tư đã tuân thủ đúng nguyên tắc của pháp luật bằng cách gửi công văn yêu cầu cả hai nhà thầu bổ sung, làm rõ tài liệu. Động thái này không chỉ thể hiện sự công tâm mà còn tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp khắc phục sai sót kỹ thuật.

Cách phản hồi của hai doanh nghiệp đã tạo ra bước ngoặt quyết định kết quả gói thầu. Trong khi Công ty TNHH Xây dựng Tất Thắng không nộp tài liệu chứng minh bổ sung khi hết thời hạn quy định và bị đánh giá không đạt về năng lực kinh nghiệm, Công ty TNHH Xây dựng Đạt Minh đã nhanh chóng ban hành Công văn số 1/TLLR-2026 vào ngày 18/05/2026. Doanh nghiệp này cung cấp đầy đủ giấy ủy quyền đại diện hợp pháp ký phát hành cam kết tín dụng cùng hai hóa đơn của hợp đồng tương tự. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ hợp tác nghiêm túc đã giúp Công ty TNHH Xây dựng Đạt Minh vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật và bước vào vòng xem xét tài chính, qua đó chính thức giành được hợp đồng.

Hồ sơ năng lực của Công ty Đạt Minh

Dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Đạt Minh (Mã số thuế 2200271498) do ông Lê Văn Phát làm đại diện pháp luật, có địa chỉ trụ sở tại ấp 5, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 06/2026 đã tham gia khoảng 38 gói thầu, trong đó trúng 29 gói và trượt 8 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 138.413.857.717 đồng, trong đó với vai trò độc lập khoảng 48.968.979.424 đồng, với vai trò liên danh khoảng 89.444.878.293 đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Nhìn nhận về quy trình xét duyệt hồ sơ tại gói thầu này. Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu luôn là khâu nhạy cảm và dễ phát sinh tranh chấp nhất trong công tác lựa chọn nhà thầu. Việc chủ đầu tư tạo cơ hội làm rõ hồ sơ đối với các sai sót không thuộc bản chất cốt lõi của giá dự thầu là một bước lùi cần thiết của tư duy quản lý, chuyển từ việc bắt lỗi cơ học sang việc tìm kiếm nhà thầu thực sự có năng lực. Tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 5,1% tại gói thầu này là một minh chứng rõ nét cho thấy khi tính cạnh tranh được duy trì và quyền lợi nhà thầu được đảm bảo, ngân sách nhà nước sẽ là đối tượng hưởng lợi cuối cùng.

Đồng quan điểm về khía cạnh pháp lý. Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương nguyên tắc làm rõ hồ sơ dự thầu được pháp luật quy định rất chặt chẽ nhằm tránh tình trạng chủ đầu tư hoặc tổ chuyên gia lạm quyền, tự ý loại nhà thầu vì những thiếu sót có thể khắc phục được. Sự khác biệt trong cách xử lý tình huống của hai nhà thầu tại xã Cù Lao Dung là bài học điển hình về năng lực hoàn thiện hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp. Sự chủ động và chuyên nghiệp trong việc phản hồi yêu cầu của tổ chuyên gia không chỉ giúp nhà thầu cứu vãn cơ hội trúng thầu mà còn thể hiện năng lực quản trị rủi ro pháp lý nội bộ của chính doanh nghiệp đó.