2 nhà thầu muốn cải tạo khối hội trường tại Cao đẳng Long An

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 1/7, gói thầu cải tạo khối hội trường hàng rào nhà bảo vệ Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Đức Hòa đã thu hút 2 nhà thầu.

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án Cải tạo khối hội trường, hàng rào, nhà bảo vệ Trường Cao Đẳng Long An - Cơ sở Đức Hòa do trường Cao đẳng Long An phê duyệt theo Quyết định 464/QĐ-TCĐLA ngày 04/06/2025. Dự án có tổng kinh phí hơn 1,572 tỷ đồng sử dụng ngân sách từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Gói thầu Cải tạo khối hội trường hàng rào nhà bảo vệ Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Đức Hòa có giá 1,305 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khải Đăng chào hàng cạnh tranh. Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói thực hiện trong 180 ngày.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 1/7/2025. Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 01/07/2025, gói thầu trên đã thu hút 2 nhà thầu tham gia gồm Công ty CP Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng với giá dự thầu hơn 1,266 tỷ đồng, Công ty CP Ngọc Phúc với giá dự thầu hơn 1,103 tỷ đồng.

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty CP Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng (có địa chỉ tại khu dân cư Lợi Bình Nhơn, phường Khánh Hậu, Tây Ninh) là nhà thầu thường trúng thầu tại tỉnh Long An (cũ).

Ngày 9/6/2025, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Châu Thành (cũ) đã phê duyệt Công ty CP Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng trúng gói thầu thuộc dự án cải tạo, sửa chữa gia cố mặt đê Rạch Heo (bờ trái) với giá hơn 4,42 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày;

Ngày 1/7/2025, UBND Thị trấn Tân Trụ (cũ) đã phê duyệt Liên danh Kiến Việt (Công ty CP Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng – Công ty TNHH MTV Kiến Việt LA trúng gói thầu thuộc dự án Sửa chữa nâng cấp mở rộng bê tông mặt đường Thầy Cai (Khu vực ông Lê Văn Lực) với giá 3,968 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày.

Công ty CP Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng đang chờ xét thầu tại 2 gói thầu:

Thi công xây dựng khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ; Cải tạo cổng chính; hàng rào thuộc dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới; theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 11/7, Liên danh Công ty CP Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng và Công ty TNHH MTV Kiến Việt LA dự thầu với giá hơn 10 tỷ đồng;

Gói thầu thuộc dự án Cải tạo khối hành chính Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Đức Hòa có giá 4,452 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng dự thầu với giá hơn 3,97 tỷ đồng;

Công ty CP Ngọc Phúc (địa chỉ tại Phường Ninh Thạnh, Tây Ninh) thường trúng thầu tại Tây Ninh. Mới nhất tại gói thầu thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Võ Trường Toản (cơ sở 1); ngày 8/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh (này là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 1) đã phê duyệt Liên danh cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Võ Trường Toản (cơ sở 1) gồm Công ty CP Ngọc Phúc – Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại và Dịch vụ P.V.A Tây Ninh trúng thầu với giá 2,925 tỷ đồng thực hiện trong 168 ngày…