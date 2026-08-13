Đau đầu, sưng nửa mặt kéo dài, người bệnh phát hiện ổ áp xe lan rộng

Bệnh nhân nam, sinh năm 1975, quốc tịch Lào, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe phức tạp vùng đầu mặt cổ.

Trước khi nhập viện, người bệnh có khoảng một tháng đau vùng đỉnh đầu lan xuống nửa mặt trái, kèm tê lưỡi bên trái, ăn uống kém và sưng vùng mặt trái. Người bệnh từng được thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Hà Nội - Viêng Chăn (Lào). Sau điều trị, các triệu chứng có cải thiện nhưng không hết hoàn toàn. Tình trạng đau và sưng kéo dài khiến người bệnh tiếp tục đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để được đánh giá chuyên sâu.

Kết quả đánh giá cho thấy ổ áp xe liên quan đến nhiều khoang sâu vùng đầu mặt cổ, gồm khoang cạnh họng, khoang cơ nhai, tuyến dưới hàm và tuyến mang tai bên trái. Tại vùng má hàm trái có khối kích thước khoảng 6×3 cm. Tổn thương còn lan lên vùng hố chân bướm - hàm.

Phim chụp trước mổ ổ áp xe hiếm gặp của người bệnh - Ảnh BVCC

Sau hội chẩn, ê-kíp điều trị thống nhất phẫu thuật rạch và dẫn lưu ổ áp xe bằng phương pháp nội soi kết hợp mổ mở. Phương pháp phối hợp giúp tiếp cận và kiểm soát các ổ mủ nằm sâu, đồng thời tạo đường dẫn lưu phù hợp cho những khoang bị tổn thương.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, tình trạng đau đầu giảm rõ rệt, đau vùng mặt trái giảm nhiều. Người bệnh đã có thể ăn uống bình thường bằng đường miệng và đang được tiếp tục theo dõi trước khi ra viện.

ThS.BS Lê Minh Hùng, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết điểm đáng lưu ý ở trường hợp này là người bệnh có triệu chứng kéo dài khoảng một tháng và đã từng điều trị trước đó nhưng tình trạng nhiễm trùng chưa được giải quyết hoàn toàn.

Nội soi kiểm tra tổn thương cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Áp xe vùng đầu mặt cổ là tình trạng nhiễm trùng có thể tiến triển và lan theo các khoang giải phẫu. Với những ổ áp xe nằm sâu, biểu hiện bên ngoài đôi khi không tương xứng với mức độ tổn thương bên trong. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện đau, sưng, khó ăn uống, rối loạn cảm giác hoặc các triệu chứng không đặc hiệu khác.

Khi nhiễm trùng lan rộng qua nhiều khoang sâu, việc chẩn đoán và điều trị trở nên phức tạp hơn do vùng tổn thương có thể liên quan đến đường thở, mạch máu, thần kinh và các cấu trúc quan trọng khác.

ThS.BS Lê Minh Hùng khuyến cáo, người dân lưu ý khi tình trạng đau hoặc sưng vùng đầu mặt cổ kéo dài, đặc biệt trong trường hợp đã điều trị nhưng triệu chứng không hết hoàn toàn cần được thăm khám để loại trừ nhiễm trùng sâu và các biến chứng liên quan.

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