Chơi tung hứng đồng xu, bé trai 10 tuổi bất ngờ phải mổ gắp dị vật

Đồng xu, pin cúc áo, nam châm hay chi tiết đồ chơi nhỏ đều có thể trở thành dị vật nguy hiểm nếu trẻ vô tình nuốt phải.

Nuốt đồng xu khi đang chơi đùa

Đêm 11/8/2026, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhi Hoàng M.Q., 10 tuổi, ở phường Tam Thanh, trong tình trạng đau họng, chảy nhiều nước dãi, lo lắng và quấy khóc.

Theo gia đình, trong lúc chơi đùa, trẻ tung hứng đồng xu và không may nuốt phải. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, đánh giá tình trạng và chỉ định các cận lâm sàng cần thiết.

Kết quả chụp X-quang xác định dị vật dạng đồng xu mắc tại đường ăn. Nhận định đây là trường hợp cần được xử trí sớm, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn, phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức để thống nhất phương án can thiệp.

Ê-kíp sau đó tiến hành nội soi lấy dị vật. Đồng xu được lấy ra thành công. Sau can thiệp, bệnh nhi ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Hình ảnh đồng xu trên phim X-quang cho thấy dị vật mắc tại đường ăn - Ảnh BVCC

Dị vật nhỏ, nguy cơ lớn

Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, trường hợp trên là lời cảnh báo về nguy cơ trẻ vô tình nuốt dị vật trong những tình huống tưởng như rất đơn giản khi vui chơi, sinh hoạt hằng ngày.

Những vật nhỏ như đồng xu, pin cúc áo, nam châm, hạt hoặc các chi tiết đồ chơi có thể mắc tại đường ăn khi trẻ nuốt phải. Tùy loại dị vật, vị trí mắc và thời gian lưu lại, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ tổn thương niêm mạc thực quản, tắc nghẽn, thủng đường tiêu hóa và các biến chứng nguy hiểm khác.

Đặc biệt, trẻ nhỏ thường có thói quen đưa đồ vật vào miệng khi chơi. Vì vậy, việc để các vật nhỏ trong tầm với của trẻ có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phụ huynh cần quan sát các biểu hiện như đau họng, nuốt vướng, chảy nhiều nước dãi, đau ngực hoặc khó nuốt. Đây là những dấu hiệu cần được lưu ý và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và xử trí phù hợp.

Trong trường hợp này, việc gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện giúp các bác sĩ xác định vị trí dị vật bằng X-quang và kịp thời can thiệp.

Nội soi lấy đồng xu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Không tự tìm cách đẩy dị vật xuống

Các bác sĩ khuyến cáo, người lớn không nên chủ quan khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ nuốt dị vật. Đặc biệt, không tự móc họng hoặc cố ép trẻ nuốt cơm, chuối hay áp dụng các mẹo dân gian nhằm đẩy dị vật xuống.

Những cách làm này có thể khiến dị vật di chuyển, gây tổn thương niêm mạc hoặc làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Phụ huynh cần chủ động phòng ngừa bằng cách không để trẻ chơi với đồng xu, pin cúc áo, nam châm, hạt, các chi tiết đồ chơi nhỏ hoặc những vật có nguy cơ bị nuốt. Trẻ cũng cần được hướng dẫn không ngậm đồ vật trong miệng khi chơi, chạy nhảy hoặc vui đùa.

Không chỉ trẻ em, người lớn cũng cần thận trọng khi ăn uống, nhất là với cá, thịt có xương hoặc các loại hạt. Ăn chậm, nhai kỹ giúp hạn chế nguy cơ hóc, nuốt phải dị vật.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám? - Nghi ngờ trẻ vừa nuốt phải đồng xu, pin, nam châm hoặc vật nhỏ. - Trẻ đau họng, nuốt vướng hoặc khó nuốt. - Chảy nhiều nước dãi, đau ngực, quấy khóc bất thường sau khi nuốt dị vật. - Không tự móc họng, ép ăn cơm, chuối hoặc dùng mẹo dân gian để đẩy dị vật xuống. - Đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

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