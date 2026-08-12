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Sống Khỏe

Tiêu chảy kéo dài, cụ ông 80 tuổi sốc nhiễm trùng vì thủng đại tràng sigma

Bệnh nhân nhập viện với huyết áp chỉ 70/40 mmHg, được hồi sức tích cực và phẫu thuật cấp cứu để kiểm soát ổ nhiễm trùng đe dọa tính mạng.

Thúy Nga

Sốc nhiễm trùng, huyết áp chỉ còn 70/40 mmHg

Các bác sĩ khoa Ngoại phối hợp Đơn vị Hồi sức tích cực (ICU), Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh vừa phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân nam 80 tuổi bị thủng đại tràng sigma do viêm túi thừa, gây viêm phúc mạc và sốc nhiễm trùng.

Theo đó, bệnh nhân sinh năm 1946 được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng lừ đừ, kiệt sức sau một đợt tiêu chảy kéo dài. Khi nhập viện, huyết áp tụt nặng, chỉ còn 70/40 mmHg.

Đáng chú ý, người bệnh có nhiều bệnh lý nền làm tăng nguy cơ trong gây mê và phẫu thuật. Bệnh nhân đã được đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn do hội chứng suy nút xoang, đồng thời mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và hội chứng Cushing do sử dụng thuốc kéo dài.

Kết quả chụp CT bụng cấp cứu ghi nhận hơi tự do trong ổ bụng, tập trung chủ yếu quanh rốn, vùng hạ vị và bụng trái, gợi ý tình trạng thủng tạng rỗng. Thành đại tràng sigma dày, bên cạnh có ổ tụ khí lớn kèm thâm nhiễm mỡ lan tỏa.

Người bệnh còn có ít dịch màng phổi hai bên và xơ xẹp vùng đáy phổi, khiến nguy cơ biến chứng trong quá trình điều trị càng cao.

Trước tình trạng sốc nhiễm trùng do thủng đường tiêu hóa, ê-kíp nhận định cần kiểm soát nguồn nhiễm càng sớm càng tốt. BS.CKI Lê Thành Trung, Trưởng Đơn vị Ung Bướu (Khoa Ngoại), cùng các bác sĩ tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa, đồng thời hồi sức tích cực và chuẩn bị phương án gây mê, phẫu thuật.

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Phẫu thuật Hartmann để kiểm soát nguồn nhiễm - Ảnh BVCC

Chiều cùng ngày, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cấp cứu. Trong ổ bụng, ê-kíp phát hiện đoạn đại tràng sigma có nhiều túi thừa viêm. Một túi thừa đã bị thủng, gây rò dịch mủ và phân vào ổ bụng. Vùng tổn thương viêm dính phức tạp, được mạc nối lớn và thành bụng bên bao bọc thành khối. Bên cạnh đó còn có ổ tụ khí lớn trong mạc nối vùng bụng trái.

Sau khi đánh giá toàn diện tổn thương, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật Hartmann. Đây là phương pháp cắt bỏ đoạn đại tràng sigma tổn thương, đóng đầu trực tràng và đưa đầu đại tràng ra da làm hậu môn nhân tạo.

Trong bối cảnh người bệnh đang sốc nhiễm trùng, tuổi cao và có nhiều bệnh lý tim mạch, chuyển hóa, mục tiêu ưu tiên là kiểm soát nhanh ổ nhiễm, hạn chế nguy cơ biến chứng và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Đến ngày hậu phẫu thứ 3, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Huyết động và các dấu hiệu sinh tồn ổn định, hậu môn nhân tạo hoạt động tốt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị, tập vận động và từng bước phục hồi dinh dưỡng.

Cảnh giác với biến chứng của viêm túi thừa

Trường hợp trên cho thấy cấp cứu thủng đại tràng ở người cao tuổi có thể đặc biệt nguy hiểm khi đi kèm sốc nhiễm trùng và nhiều bệnh lý nền.

Viêm túi thừa đại tràng thường có thể biểu hiện bằng đau bụng, thay đổi thói quen đại tiện, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa. Khi túi thừa bị thủng, dịch tiêu hóa và vi khuẩn có thể tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc và tiến triển thành nhiễm trùng nặng, sốc nhiễm trùng.

Ở người cao tuổi hoặc có bệnh tim mạch, đái tháo đường và các bệnh mạn tính khác, không nên chủ quan trước những biểu hiện tiêu hóa kéo dài hoặc bất thường. Khi xuất hiện dấu hiệu nặng, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Dấu hiệu cần đi khám sớm

- Đau bụng tăng dần, đặc biệt đau khu trú vùng bụng dưới bên trái.

- Sốt, rét run, mệt lả hoặc tình trạng toàn thân xấu nhanh.

- Nôn ói, chướng bụng hoặc rối loạn đại tiện kéo dài.

- Lừ đừ, tụt huyết áp, tay chân lạnh là những dấu hiệu cảnh báo tình trạng nặng.

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