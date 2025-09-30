Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bé trai 5 tuổi bị chó cắn biến dạng khuôn mặt

Bé trai 5 tuổi bị chó béc-giê cắn gây tổn thương nặng vùng mặt, được cứu chữa thành công tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM.

Bình Nguyên

Ngày 30/9, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công bé trai L.H.H. (5 tuổi) bị chó béc-giê tấn công, gây đa chấn thương nặng vùng mặt với vết thương hình "ngôi sao" kéo dài từ trán qua cung mày đến mi trên.

Trước đó, khi đang chơi trước nhà, cháu H. bất ngờ bị chó béc-giê của hàng xóm lao đến cắn trực diện vào vùng mặt, tạo tổn thương nặng nề, chảy máu nhiều và nguy cơ nhiễm trùng cao.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 kết hợp liên chuyên khoa phẫu thuật cho bé trai bị chó cắn. Ảnh BV
Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 kết hợp liên chuyên khoa phẫu thuật cho bé trai bị chó cắn. Ảnh BV

Cháu H. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rách nát vùng trán, cung mày và mi trên. Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi được kiểm soát đường thở, giảm đau, vệ sinh vết thương và thực hiện dự phòng uốn ván, dại theo quy định.

Đánh giá mức độ nguy hiểm của tổn thương, BS.CKII Hồ Vân Phụng, Quyền Trưởng khoa Răng Hàm Mặt ngay lập tức kích hoạt mô hình "ELIP 3" (Emergency - Liên chuyên khoa - Intensive - Prompt), huy động đồng thời ba chuyên khoa: Mắt, Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng.

Ê-kíp phối hợp chặt chẽ, phân tích hướng rách, dự trù biến chứng vùng mặt và hốc mắt, sắp xếp thứ tự can thiệp để không bỏ sót tổn thương sâu, đồng thời bảo tồn tối đa mô sống nhằm hạn chế sẹo lâu dài. Trong hơn hai giờ phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành cắt lọc, tái tạo nhiều lớp mô vùng trán, cung mày và mi trên.

Bé trai 5 tuổi bị chó cắn gây biến dạng khuôn mặt hiện đã lành các vết thương. Ảnh BV
Bé trai 5 tuổi bị chó cắn gây biến dạng khuôn mặt hiện đã lành các vết thương. Ảnh BV

Đặc biệt, ê-kíp đã khôi phục rìa mi và mép mi đúng giải phẫu để đảm bảo chức năng nhắm mở mắt và bảo vệ hệ thống lệ đạo. Kỹ thuật khâu ẩn theo nếp da và tái lập trục lông mày được áp dụng nhằm cải thiện tối đa yếu tố thẩm mỹ cho bệnh nhi.

"Với vết thương mặt - mi ở trẻ, từng phút đều quý. Tổn thương không chỉ ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương mà còn đến thị lực, chức năng bảo vệ nhãn cầu, thẩm mỹ vùng hàm mặt và cả tâm lý của trẻ khi lớn lên", bác sĩ Phụng nhấn mạnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi sát thị lực, chăm sóc vết thương, kiểm soát nhiễm trùng và điều trị theo quy trình chuẩn hóa. Cháu H. đã xuất viện sau 2 tuần điều trị với tình trạng ổn định. Theo kế hoạch, bé sẽ tiếp tục được cắt chỉ, theo dõi thị lực và trị liệu sẹo để tối ưu kết quả thẩm mỹ khi trưởng thành.

Bệnh viện khuyến cáo người nuôi chó cần quản lý vật nuôi có trách nhiệm như rọ mõm, dùng dây dắt, tiêm phòng dại đầy đủ, tẩy giun định kỳ; tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với chó.

Khi bị chó cắn, cần rửa vết thương dưới vòi nước trong ít nhất 15 phút, che gạc sạch và đến bệnh viện ngay. Không tự bôi thuốc lá hay tự khâu tại nhà.

#trẻ bị chó cắn #bệnh viện Nhi Đồng 1 #phẫu thuật tái tạo mặt #chấn thương vùng mặt trẻ #điều trị vết thương chó cắn #phòng ngừa bệnh dại

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bé gái 19 tháng tuổi bị chó cắn tổn thương nặng vùng mặt

Một bé gái 19 tháng tuổi ở TP Huế đang chơi ngoài đường, bất ngờ bị chó nhà hàng xóm tuột xích lao ra cắn.

Ngày 25/9, Phòng Tiêm chủng dịch vụ – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bé gái 19 tháng tuổi (trú tại phường Hương Thủy, TP Huế) bị chó cắn với nhiều vết thương phức tạp tại vùng đầu, mặt và cổ.

Trước đó, chiều 24/9, trong lúc đang chơi ngoài đường, cháu bé bị chó nhà hàng xóm tuột xích lao ra cắn. Nạn nhân lập tức được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé trai 5 tuổi thủng 8 lỗ ruột non do nuốt 20 viên nam châm đồ chơi Lego

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cấp cứu cho bé trai nuốt 20 viên nam châm gây thủng ruột 8 lỗ.

Bệnh nhi L.T.P. (5 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TP HCM) nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, mệt mỏi. Trước đó 2 ngày, bệnh nhi liên tục ói và đau bụng, uống thuốc không giảm. Đến ngày thứ 3, bệnh nhi đau dữ dội, nôn dịch xanh rêu nên được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khám lâm sàng ghi nhận bụng bệnh nhi có đề kháng, X-quang phát hiện dị vật xếp thành chuỗi trong ruột non. Siêu âm cho thấy viêm ruột và viêm phúc mạc. Các bác sĩ đã hội chẩn khẩn và tiến hành phẫu thuật nội soi.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé trai 3 tuổi ở Lào Cai bị chó cắn lộ xương sọ

Bé trai 3 tuổi ở Lào Cai bị chó nhà hàng xóm cắn vào đầu, cổ, gây lộ xương sọ, kèm nhiều vết thương sâu.

Bé L.V.K. (3 tuổi, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) được người thân đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Yên Bình trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng do bị chó cắn.

Theo gia đình, khoảng 16h ngày 18/7, bé K. bị chó nhà hàng xóm bất ngờ tấn công, cắn nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và mặt. Người nhà lập tức tiến hành sơ cứu, sau đó đưa bé đến Trung tâm Y tế.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả

Giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả

Mụn thường xuất hiện do da không được chăm sóc đúng cách. Chỉ cần thay đổi vài thói quen hằng ngày, bạn có thể giữ da luôn sạch, hạn chế mụn quay lại.