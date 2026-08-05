Bật bếp giữa lúc khí gas rò rỉ, hai vợ chồng bỏng nặng vùng mặt, cổ

Chỉ một lượng khí gas rò rỉ cũng có thể gây bùng lửa dữ dội khi bật bếp, khiến người sử dụng bị bỏng nặng, đối mặt nguy cơ tổn thương đường hô hấp.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ, bỏng - Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị cho hai trường hợp bỏng do rò rỉ khí gas là vợ chồng, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ.

Ngọn lửa bùng phát khi bật bếp, hai vợ chồng bỏng diện rộng

Theo người bệnh, trong lúc chuẩn bị bữa ăn, khi bật bếp gas thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát mạnh do khí gas bị rò rỉ. Sự cố xảy ra quá nhanh khiến cả hai không kịp tránh, bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Nguồn nhiệt lớn từ ngọn lửa khiến các vùng hở như mặt, cổ và tay bị tổn thương nặng, đồng thời làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đường hô hấp.

Người chồng bị bỏng lửa gas độ II,III - Ảnh BVCC

Người chồng, 49 tuổi, nhập viện trong tình trạng bỏng lửa gas độ II, III với diện tích khoảng 25% cơ thể. Các vị trí tổn thương gồm mặt, cổ, ngực, lưng, hai tay, hai đùi và cẳng bàn chân hai bên. Người bệnh đau rát nhiều, da phồng rộp và được đánh giá có nguy cơ tổn thương hô hấp.

Trong khi đó, người vợ, 45 tuổi, bị bỏng độ II, III khoảng 20% diện tích cơ thể, tập trung ở vùng mặt, cổ, cẳng bàn tay và cẳng bàn chân hai bên. Người bệnh đau nhiều và được theo dõi sát chức năng hô hấp cũng như các biến chứng liên quan.

Sau khi được xử trí ban đầu tại Khoa Cấp cứu, cả hai người bệnh được chuyển đến Khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ, bỏng để điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ thăm khám vết bỏng cho người vợ - Ảnh BVCC

Các bác sĩ tiến hành hồi sức bỏng theo phác đồ chuyên khoa, kiểm soát đau, bù dịch và điện giải, theo dõi huyết động, cân bằng dịch và chức năng hô hấp nhằm hạn chế nguy cơ sốc bỏng cũng như các biến chứng nguy hiểm.

Do cả hai đều bị bỏng vùng mặt và cổ - những vị trí có nguy cơ cao gây phù nề đường thở, ê-kíp điều trị đặc biệt chú trọng theo dõi dấu hiệu tổn thương hô hấp để kịp thời can thiệp nếu diễn biến nặng.

Song song với đó, người bệnh được thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, cận lâm sàng để đánh giá toàn diện mức độ tổn thương, theo dõi đáp ứng điều trị và điều chỉnh phác đồ khi cần thiết.

Vết bỏng được thay băng vô khuẩn hằng ngày, đánh giá thường xuyên về độ sâu, khả năng liền thương và nguy cơ nhiễm khuẩn. Người bệnh cũng được hỗ trợ dinh dưỡng nhằm thúc đẩy quá trình hồi phục.

BS Nguyễn Đình Tuấn, Khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ, bỏng - Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, đây là hai trường hợp bỏng do rò rỉ khí gas diện tích tổn thương tương đối lớn và có nguy cơ ảnh hưởng đường hô hấp. Hiện sức khỏe của cả hai cơ bản ổn định và tiếp tục được theo dõi để phòng ngừa các biến chứng.

Chia sẻ sau những ngày điều trị, người bệnh H.T.H cho biết sự cố xảy ra quá nhanh khiến cả hai vợ chồng đều hoảng loạn. Nhờ được người thân đưa đến bệnh viện kịp thời nên được cấp cứu, điều trị sớm và yên tâm trong quá trình hồi phục.

Bác sĩ thăm khám vết bỏng cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bỏng do khí gas nguy hiểm, dễ gây tổn thương đường thở

Theo BS Nguyễn Đình Tuấn, bỏng do khí gas có đặc điểm khác với nhiều loại bỏng thông thường. Khi khí gas tích tụ và bắt lửa, ngọn lửa có thể bùng phát tức thì với nhiệt lượng rất lớn, khiến vùng mặt, cổ và hai tay - những bộ phận thường ở gần bếp nhất - trở thành nơi chịu tổn thương đầu tiên.

Đây đều là những vị trí có vai trò quan trọng cả về chức năng và thẩm mỹ. Nếu điều trị không đúng hoặc đến viện muộn, người bệnh có nguy cơ để lại sẹo co kéo, biến dạng, hạn chế vận động hoặc ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống.

Đáng lo ngại hơn, trong quá trình cháy, người bị nạn có thể hít phải khí nóng, khói hoặc các sản phẩm sinh ra từ quá trình cháy, dẫn đến phù nề đường hô hấp, suy hô hấp và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Vì vậy, người bị bỏng vùng mặt, cổ hoặc xuất hiện các biểu hiện như khó thở, khàn tiếng, ho nhiều sau tai nạn cần được đưa đến cơ sở y tế ngay.

Bỏng nặng do rò rỉ khí gas

Các bác sĩ khuyên, việc chủ động phòng ngừa và sơ cứu đúng cách ngay từ những phút đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm mức độ tổn thương, hạn chế biến chứng, rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao khả năng phục hồi cho người bệnh. Thực tế từ hai trường hợp trên cũng là lời cảnh báo rằng chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình sử dụng khí gas cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe và tính mạng của cả gia đình.

Cách phòng tránh và sơ cứu bỏng do rò rỉ khí gas Để phòng ngừa tai nạn: - Kiểm tra định kỳ bếp gas, dây dẫn, van khóa và các thiết bị sử dụng gas. - Mở cửa thông thoáng trước khi bật bếp, khóa van gas sau khi sử dụng. - Không dùng bếp, dây dẫn hoặc van khóa đã cũ, hư hỏng. - Khi ngửi thấy mùi gas, tuyệt đối không bật lửa, hút thuốc hoặc bật/tắt thiết bị điện vì có thể phát sinh tia lửa gây cháy nổ. - Không tự lắp đặt hệ thống gas; nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra, lắp đặt đúng kỹ thuật. - Khuyến khích trang bị thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas trong gia đình. Sơ cứu đúng khi bị bỏng: - Đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. - Làm mát vùng bỏng dưới vòi nước sạch mát hoặc ngâm trong nước sạch khoảng 15-20 phút. - Không bôi kem đánh răng, nước mắm, dầu, mỡ, lòng trắng trứng, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc đắp lá lên vết bỏng. - Dùng gạc vô khuẩn hoặc khăn sạch che phủ nhẹ vùng bỏng rồi nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

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