Xã hội

Đạp nhầm chân ga, tài xế tông loạn xạ trên đường ở TP HCM

Ô tô tông nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ trên đường rồi lật nghiêng. Vụ việc khiến một số người bị thương nhẹ, các phương tiện hư hỏng.

Theo Hương Chi/tienphong.vn

Ô tô tông nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ trên đường rồi lật nghiêng. Vụ việc khiến một số người bị thương nhẹ, các phương tiện hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn 17/10, ô tô mang biển số 61B-036.78 lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Khi xe đi tới đoạn ngã tư giao nhau giữa và D2, đoạn thuộc địa bàn phường Thuận Giao, TP HCM bất ngờ tăng ga, tông 1 ô tô và 5 xe máy.

Ô tô lật nghiêng, nhiều xe máy lăn lóc giữa đường
Ô tô lật nghiêng, nhiều xe máy lăn lóc giữa đường

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng an ninh cơ sở cùng Cảnh sát giao thông đến hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, ô tô biển 61B-036.78 bị lật nghiêng, xe 5 chỗ khác hư hỏng phần đuôi, nhiều xe máy nằm la liệt giữa đường. Vụ làm một số người bị thương nhẹ.

Tài xế ô tô gây tai nạn được công an đưa về trụ sở để làm việc. Một số người dân tại hiện trường cho biết, khi được giải cứu từ trong ô tô ra ngoài, nói khi gần tới đèn đỏ định dừng lại nhưng đạp nhầm chân ga.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

tienphong.vn
#tai nạn #đường Mỹ Phước Tân Vạn #phường Thuận Giao #D2 #đèn đỏ #ô tô

