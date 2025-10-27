Hà Nội

Xã hội

'Đạo chích' bị thương nặng khi trèo trộm cáp điện

Bước đầu nam thanh niên khai nhận trộm cắp cáp điện của thiết bị máy cắt trên tuyến đường dây 22kV nhưng do trèo quá gần đường dây nên bị phóng điện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h38 phút ngày 27/10, tại Khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ trộm cắp cáp điện trên tuyến đường dây 22kV.

Thời điểm trên, người dân và lực lượng bảo vệ khu công nghiệp phát hiện một nam thanh niên bị thương nặng, bỏng nhiều chỗ trên cơ thể, quần áo cháy đen. Vụ việc được báo ngay cơ quan Công an, bước đầu người này khai nhận trộm cắp cáp điện của thiết bị máy cắt trên tuyến đường dây 22kV nhưng do trèo quá gần đường dây nên bị phóng điện.

cats.jpg
Cột điện nơi xảy ra vụ việc.
cats-5948.jpg
Nam thanh niên bị thương nặng nên lực lượng chức năng chưa xác định được nhân thân, tên tuổi, địa chỉ cụ thể.

Ngay sau đó, đối tượng được đưa đi cấp cứu; ngành điện đã chủ động khắc phục, cấp điện trở lại ổn định cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Quang Châu.

Do đối tượng bị thương nặng nên lực lượng chức năng chưa thể xác định thông tin chính xác về nhân thân, tên tuổi, địa chỉ cụ thể.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

#trộm cáp điện #đường dây 22kV

