Danh tính đối tượng ở Thái Nguyên mang dao đuổi Công an

Cường đã chửi mắng, rồi lấy một con dao tiến về phía tổ công tác. Đối tượng lớn tiếng đe dọa, chửi bới và dồn đuổi tổ công tác ra sân nhà.

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Phạm Anh Cường tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan công an, tối 5/12, Công an phường Tích Lương phối hợp với Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến nhà Phạm Anh Cường để xác định tình trạng nghiện, sử dụng ma túy đối với Cường. Tổ công tác mời Phạm Anh Cường ra trụ sở Công an phường Tích Lương để kiểm tra ma túy trong cơ thể.

Tuy nhiên, do vừa sử dụng ma túy vào buổi trưa cùng ngày và lo sợ bị xử lý, Cường đã chửi mắng lực lượng làm nhiệm vụ, rồi xuống bếp lấy một con dao tiến về phía tổ công tác. Đối tượng lớn tiếng đe dọa, chửi bới và dồn đuổi tổ công tác ra sân nhà, sau đó quay vào khóa cổng lại.

Tổ công tác Công an phường Tích Lương đã báo cáo chỉ huy, tăng cường lực lượng đến hiện trường và triệu tập Cường về trụ sở để làm việc. Kết quả xét nghiệm Phạm Anh Cường dương tính với ma túy Methaphetamin. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

