Xã hội

Danh tính 3 'quý bà' điều hành đường dây số đề tiền tỷ ở Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây số đề giao dịch khoảng 4 tỷ đồng, tạm giữ 3 phụ nữ cầm đầu để điều tra.

Theo Hồ Giáp/ Báo Vietnamnet

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề với số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4/2025, nhóm Nguyễn Thị Kim Quy (SN 1979), Phan Thị Thúy (SN 1981, cùng trú phường An Khê) và Đỗ Thị Phương Thiện (SN 1969, trú phường Thanh Khê) đã cấu kết tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề.

13961c65b1833add6392.jpg
Ba người phụ nữ cầm đầu đường dây lô đề. Ảnh: CACC

Đường dây này hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi cách nhận – chuyển bảng đề, cách giao nhận tiền thắng thua và lợi dụng các ứng dụng mạng xã hội để che giấu hành vi phạm tội.

Ngày 4/9, Ban chuyên án đồng loạt triệu tập nhiều đối tượng liên quan. Bước đầu, Quy, Thúy và Thiện thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an xác định từ tháng 4 đến khi bị bắt, đường dây này đã giao dịch khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Lực lượng chức năng thu giữ 8 điện thoại di động, hơn 100 trang tài liệu thể hiện việc ghi số đề.

Hiện 3 đối tượng chủ mưu bị tạm giữ hình sự để tiếp tục mở rộng điều tra.

vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/danh-sap-duong-day-so-de-tien-ty-do-3-ba-trum-dieu-hanh-2440487.html
#số đề #đường dây số đề do 3 phụ nữ cầm đầu ở đà nẵng #công an đà nẵng #đánh bạc #bắt 3 phụ nữ cầm đầu đường dây số đề ở đà nẵng

