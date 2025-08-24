Triệt xoá tụ điểm đánh bạc trong quán cafe ở Khánh Hoà

Các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng công an xã Diên Khánh (Khánh Hoà) ập vào bắt quả tang.

Ngày 24/8, thông tin từ Công an xã Diên Khánh (Khánh Hoà) cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nhóm người thực hiện hành vi đánh bạc ăn tiền tại một quán cafe trên địa bàn.

Trước đó, ngày 21/8, Công an xã Diên Khánh tiến hành kiểm tra đột xuất một quán cafe nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc thôn Trung Nam (xã Diên Khánh) phát hiện, bắt quả tang 08 đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi bài phỏm trên 02 chiếu bạc.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ khoảng 06 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc, nhiều bộ bài tây và nhiều tang vật liên quan khác.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Dương để điều tra về hành vi gá bạc. Còn các đối tượng, gồm: Huỳnh Anh Tân, Huỳnh Quốc Cường, Lê Công Trường, Võ Huy Dũng bị tạm giữ hình sự về tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Diên Khánh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

