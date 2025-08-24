Hà Nội

Xã hội

Triệt xoá tụ điểm đánh bạc trong quán cafe ở Khánh Hoà

Các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng công an xã Diên Khánh (Khánh Hoà) ập vào bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 24/8, thông tin từ Công an xã Diên Khánh (Khánh Hoà) cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nhóm người thực hiện hành vi đánh bạc ăn tiền tại một quán cafe trên địa bàn.

Trước đó, ngày 21/8, Công an xã Diên Khánh tiến hành kiểm tra đột xuất một quán cafe nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc thôn Trung Nam (xã Diên Khánh) phát hiện, bắt quả tang 08 đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi bài phỏm trên 02 chiếu bạc.

z6935616411148-c4941008fe8b8830c6965647162d063f.jpg
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ khoảng 06 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc, nhiều bộ bài tây và nhiều tang vật liên quan khác.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Dương để điều tra về hành vi gá bạc. Còn các đối tượng, gồm: Huỳnh Anh Tân, Huỳnh Quốc Cường, Lê Công Trường, Võ Huy Dũng bị tạm giữ hình sự về tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Diên Khánh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa ổ nhóm đánh bạc trên đồi ở Lào Cai.

(Nguồn: Truyền hình Thái Nguyên)
Xã hội

Đột kích ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức đánh "liêng"

Công an phường Hoàng Mai vừa bắt giữ 9 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh “liêng”.

Ngày 18/8, Công an TP. Hà Nội cho biết, lực lượng công an vừa phá thành công ổ nhóm tội phạm đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh "liêng".

9.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang.

Ngày 8/7, thông tin từ Công an xã Tân Gianh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 6 đối tượng đánh bạc bằng hình thức bài cào, thu giữ hơn 17 triệu đồng

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 6/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an xã Tân Gianh đã phát hiện và bắt quả tang 06 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bài cào tại nhà Ngô Dương (SN 1983, trú tại thôn Phù Ninh, xã Tân Gianh).

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 53 triệu đồng

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Đà Nẵng ập vào bắt quả tang.

Ngày 15/7, Công an phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang nhóm 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép tại một nhà dân trên địa bàn, thu giữ hơn 53 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

520202850-1198175385445467-3656675852622893110-n.jpg
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.
Xem chi tiết

