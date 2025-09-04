Hà Nội

Xã hội

Bên trong chốn lui tới để 'đốt tiền' ở Hà Nội của các đại gia

Công an TP Hà Nội đã phát hiện những tụ điểm đánh bạc mà các đại gia thường lui tới. Có người đã 'đốt' nhiều triệu USD vào các sới bạc này.

Theo T.Nhung/vietnamnet.vn

Trong số đó phải kể đến CLB King Club nằm tại tầng 1, khách sạn Pullman (phố Cát Linh, Hà Nội). Ở đây có 3 hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) để các đại gia lui tới “đốt tiền” gồm: Slot, Roulette và Baccarat.

Hệ thống các máy TCĐTCT gồm: 40 máy giật xèng Slot được đánh số ký hiệu từ S01 đến S40; 2 máy Roulette trong đó 1 máy có 8 bàn kết nối với máy trung tâm được đánh số ký hiệu từ RV01 đến RV08, 1 máy có 18 bàn kết nối với máy trung tâm được đánh số ký hiệu từ R01 đến R18; 1 máy Baccarat có 8 bàn kết nối với máy trung tâm được đánh số ký hiệu từ RV09 đến RV16.

Để tham gia, người chơi phải dùng USD hoặc đổi thành thẻ ticket (vé đổi tiền) có mã vạch của King Club để đặt cược. Khi nhận USD của người chơi, máy sẽ tự động quy đổi tiền ra điểm để họ đặt cược. Kết thúc trò chơi, máy tự động quy đổi điểm còn lại thành tiền để người chơi nhận lại tại quầy thu ngân…

Ngày 22/6/2024, khi các “con bạc” đang mải mê trong sòng bài tại khách sạn Pullman, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ập vào bắt quả tang. Mở rộng điều tra, CQĐT đề nghị truy tố 140 bị can, trong đó có nhiều người là doanh nhân, giám đốc, tổng giám đốc, ca sĩ, bác sĩ, hưu trí, cựu quan chức. Số tiền đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng).

Trong số các khách quen thường đến Pullman, phải kể đến ông Hồ Đại Dũng (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ) và ông Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ).

ong-ho-dai-dung.jpg
Ông Hồ Đại Dũng

CQĐT xác định, ông Hồ Đại Dũng đã đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD. Trong khi đó ông Ngô Ngọc Đức mở thẻ với tên “Mr Lucky one”, đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Điểm lui tới “đốt tiền” thứ 2 của các đại gia phải kể đến Câu lạc bộ Lucas Palace. Tụ điểm này tọa tại khu dự án The Belleville, phường Yên Hòa, Hà Nội - nơi không chỉ người Việt mà rất nhiều người nước ngoài cũng thường xuyên lui tới để đánh bạc.

Trần Xuân Minh (SN 1990), Đào Anh Dũng (SN 1992, ở Hà Nội) được xác định là những người quản lý chung CLB Lucas Palace và thống nhất chia nhau theo tỷ lệ Minh hưởng 30%, Dũng hưởng 70% lợi nhuận.

Hàng ngày, CLB tổ chức đánh bạc từ 14h-24h. Người chơi sẽ phải đổi tiền mặt sang các loại chip tương ứng với các mệnh giá tiền khác nhau để đặt cược. CLB không thu tiền phí tham gia đánh bạc, nhưng sẽ thu 5% tiền phế của người thắng các ván bạc.

Khi muốn chơi, các “con bạc” dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến 6 tài khoản ngân hàng do Đặng Văn Hưng (SN 1988) quản lý.

Khách quen của CLB Lucas Palace có khá nhiều người nước ngoài đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Trong số đó, phải kể đến Kim Byung Chul (quốc tịch Hàn Quốc). Người này đã 10 lần tham gia đánh bạc cùng các “con bạc” khác, với số tiền từ 80-301 triệu đồng/lần.

Một người đàn ông mang quốc tịch Nhật Bản là Harada Naoto cũng đã 3 lần tham gia đánh bạc tại CLB này với các “con bạc” khác, lần nhiều nhất là hơn 122 triệu đồng.

Tháng 10/2023, tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hành chính CLB Lucas Palace đã phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker được thua bằng tiền tại các phòng VIP ở tầng 3.

Tại phòng VIP 1, lực lượng công an bắt quả tang Mai Hoàng Phương Trang (SN 1996) đang chia bài cho người chơi bằng hình thức Poker. Các đối tượng tham gia không chỉ có công dân Việt Nam, mà còn cả những người mang quốc tịch Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tại phòng VIP 3, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Thị Hoàng Anh (SN 1992) đang chia bài cho 7 đại gia.

Kết thúc điều tra vụ án, cơ quan công an đã đề nghị truy tố 65 bị can về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

vietnamnet.vn
