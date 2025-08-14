Đà Nẵng: Xử phạt tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật

Đăng bài xúc phạm một phụ nữ trên Facebook, người đàn ông 50 tuổi ở TP Đà Nẵng bị phạt hành chính 6,25 triệu đồng.

Ngày 14/8, thông tin từ Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa xử lý một trường hợp lợi dụng không gian mạng để đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ông L.V.D. tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an xã Xuân Phú nhận tin báo ông L.V.D. (50 tuổi, ở xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) đăng tải lên facebook thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà B.T.H.P. (40 tuổi), ở TP Đà Nẵng. Làm việc với công an, ông L.V.D. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an xã Xuân Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6,25 triệu đồng đối với ông L.V.D. về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội.

