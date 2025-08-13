Hà Nội

Xã hội

Đăng tin xúc phạm trưởng bản, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Phát tán video trực tiếp xúc phạm đến uy tín danh dự, nhân phẩm của một trưởng bản, người đàn ông ở xã Tương Dương (Nghệ An) bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Thanh Hà

Ngày 13/8, thông tin từ Công an xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.V. Ph. về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan Công an xã phát hiện một tài khoản mạng xã hội facebook có tên “Ph. L. Kh.” phát tán video trực tiếp xúc phạm đến uy tín danh dự, nhân phẩm của một Trưởng bản. Video này đã thu hút hàng trăm lượt like, bình luận và chia sẻ.

images2032885-z6899683020595-90a33d099fa25ae38fb1d20a5717b228.jpg
L.V. Ph. tại xơ quan Công an.

Công an xã Tương Dương đã xác minh, làm rõ và triệu tập chủ tài khoản facebook lên làm việc. Qua xác minh chủ tài khoản facebook này là L.V. Ph. (SN 1987, trú tại xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan Công an, Ph. khai nhận chính là người lập, quản lý, sử dụng và chỉ một mình biết mật khẩu tài khoản facebook “Ph. L. Kh.” Đối tượng cũng thừa nhận trước đó đã đăng tải video trực tiếp với nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, gây hiểu nhầm cho người dùng mạng xã hội.

Sau khi được Công an tuyên truyền, giải thích các hành vi vi phạm luật an ninh mạng, L.V. Ph. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình là do thiếu hiểu biết.

