Xã hội

Cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam bị khởi tố

Ông Tạ Quang Bửu, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam bị khởi tố do có sai phạm liên quan dự án tòa nhà Vicem bị bỏ không nhiều năm.

Hải Ninh

Ngày 24/9, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 4 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

777777.jpg
Tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem

4 bị can bị khởi tố cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gồm: Tạ Quang Bửu, nguyên thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Trần Bình Trọng, nguyên Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Lâm Cường, nguyên Phó Tổng giám đốc; Đoàn Thị Mai Lan, nguyên Chủ nhiệm bộ môn kinh tế, dự toán Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ sai phạm khác của các cá nhân, tổ chức và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), liên quan dự án Vicem Tower ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Bốn bị can bị khởi tố khi đó gồm: Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem; Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc Vicem; Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem và Hoàng Ngọc Hiếu, cựu Trưởng phòng Thẩm định Vicem, cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong 4 bị can, Nguyễn Ngọc Anh được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú; 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam trong quá trình điều tra.

Thời điểm đó, Bộ Công an cho hay, C03 đã tập trung điều tra, xác minh về các sai phạm xảy ra trong quá trình lập hồ sơ, thực hiện dự án tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy (Hà Nội) của Vicem, trực thuộc Bộ Xây dựng, vốn đầu tư 1.245 tỷ đồng. Quá trình thực hiện dự án có nhiều sai phạm gây thất thoát, lãng phí đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người đàn ông rút chìa khóa trên vành đai 3:

