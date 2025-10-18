Cụ ông 80 tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng

Ngày 18/10, một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc một cụ ông tử vong bất thường tại bể nước của gia đình, và một cụ bà bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, một công nhân xưởng may đến nhà xưởng của chị N.T.T. ở thôn 4, xã Vĩnh Trụ (tỉnh Ninh Bình) để làm việc. Xưởng may của chị T. nằm trong vườn nhà bố mẹ chị này - bà Đ.T.B. (77 tuổi) và cụ ông N.V.N. (80 tuổi).

Nhiều người dân bàng hoàng khi hay tin vụ việc xảy ra.

Khi đến nơi, người công nhân thấy cửa cổng vẫn khóa nên gọi cho chị T. Hai người sau đó đi vào thì bàng hoàng hoàng phát hiện bà Đ.T.B. nằm ở cửa nhà tắm, trên người có nhiều vết thương.

Bà B. nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, người thân lại phát hiện cụ ông N.V.N. đã tử vong trong bể nước của gia đình.

Thông tin sự việc nhanh chóng được thông báo tới chính quyền địa phương và Công an xã Vĩnh Trụ. Ngay sau đó, Công an xã Vĩnh Trụ có mặt tại hiện trường, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

