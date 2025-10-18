Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, dùng hung khí tấn công người khác

Do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội Facebook, sau khi đã sử dụng rượu bia hai thiếu niên dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho ông Đ.V.T.

Bảo Ngân

Theo Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Quốc (sinh năm 2009) và Đặng Văn Hoan (sinh năm 2008), cùng trú tại thôn Đập Dóm, xã Đông Cuông, về tội "Cố ý gây thương tích".

cats-8957.jpg
Hai thiếu niên tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 27/9, trên địa bàn xã Đông Cuông (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau khiến ông Đ.V.T, trú tại thôn Khe Cạn, xã Đông Cuông bị thương.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Đông Cuông và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội Facebook, sau khi đã sử dụng rượu bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi, các đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho ông Đ.V.T.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Camera nhà dân ghi lại cảnh đất đá sạt lở gây hư hỏng nhiều ô tô ở đèo Ô Quy Hồ. (Nguồn: Facebook).

#Mâu thuẫn trên mạng xã hội #cố ý gây thương tích #Công an Lào Cai

Bài liên quan

Xã hội

Tìm thấy du khách nước ngoài bị lạc trong rừng ở Lào Cai

Do bị thương nhẹ trong quá trình di chuyển, hai du khách nước ngoài không thể tự di chuyển ra khỏi khu vực rừng đặc dụng

Lực lượng chức năng Vườn Quốc gia Hoàng Liên vừa phối hợp Công an xã Tả Van (Lào Cai) tìm kiếm và cứu hộ thành công 2 du khách nước ngoài bị lạc trong khu vực rừng đặc dụng.

Trước đó, lúc 18h50 ngày 17/10, sau nhận tin báo của người dân về việc có du khách đi lạc trong rừng, tổ công tác Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên phối hợp Công an xã Tả Van lập phương án tìm kiếm, khoanh vùng khu vực thuộc lô 9, khoảnh 4, tiểu khu 272, thôn Sín Chải, xã Tả Van.

Xem chi tiết

Xã hội

Cơn bão gần Biển Đông có tên Fengshen có xu hướng mạnh lên

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm ngày 18/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.

Đến 7h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng đuổi đánh nhau trên đường, cướp tài sản ở Tuyên Quang

Trong quá trình đuổi đánh nhau, Đức bị đổ ngã xuống lề đường nên bỏ chạy. Thấy vậy, nhóm của Mạnh đập phá xe của Đức, dùng kiếm chặt lấy biển số xe mang đi.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Cướp tài sản; Gây rối trật tự công cộng. Trong đó, khởi tố 3 bị can về 2 tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng; khởi tố 4 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

561591538-1289129703251273-5922211528341777979-n.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới