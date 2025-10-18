Mâu thuẫn trên mạng xã hội, dùng hung khí tấn công người khác

Do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội Facebook, sau khi đã sử dụng rượu bia hai thiếu niên dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho ông Đ.V.T.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Quốc (sinh năm 2009) và Đặng Văn Hoan (sinh năm 2008), cùng trú tại thôn Đập Dóm, xã Đông Cuông, về tội "Cố ý gây thương tích".

Hai thiếu niên tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 27/9, trên địa bàn xã Đông Cuông (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau khiến ông Đ.V.T, trú tại thôn Khe Cạn, xã Đông Cuông bị thương.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Đông Cuông và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội Facebook, sau khi đã sử dụng rượu bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi, các đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho ông Đ.V.T.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Camera nhà dân ghi lại cảnh đất đá sạt lở gây hư hỏng nhiều ô tô ở đèo Ô Quy Hồ. (Nguồn: Facebook).