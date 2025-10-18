Tìm thấy du khách nước ngoài bị lạc trong rừng ở Lào Cai

Do bị thương nhẹ trong quá trình di chuyển, hai du khách nước ngoài không thể tự di chuyển ra khỏi khu vực rừng đặc dụng

Lực lượng chức năng Vườn Quốc gia Hoàng Liên vừa phối hợp Công an xã Tả Van (Lào Cai) tìm kiếm và cứu hộ thành công 2 du khách nước ngoài bị lạc trong khu vực rừng đặc dụng.

Trước đó, lúc 18h50 ngày 17/10, sau nhận tin báo của người dân về việc có du khách đi lạc trong rừng, tổ công tác Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên phối hợp Công an xã Tả Van lập phương án tìm kiếm, khoanh vùng khu vực thuộc lô 9, khoảnh 4, tiểu khu 272, thôn Sín Chải, xã Tả Van.

Lực lượng chức năng tìm thấy hai du khách nước ngoài đi lạc vào khu vực rừng đặc dụng.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hai du khách nước ngoài là bà Carina và ông Florian, đi vào khu vực rừng đặc dụng mà không có giấy phép và không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động du lịch. Do bị thương nhẹ trong quá trình di chuyển, du khách không thể tự di chuyển ra khỏi rừng.

Lực lượng tìm kiếm gồm 10 người từ Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Công an xã Tả Van, lực lượng an ninh trật tự và đội bảo vệ rừng đã nỗ lực tiếp cận hiện trường. Đến hơn 23h cùng ngày, tổ công tác tiếp cận được du khách, tiến hành sơ cứu và đưa họ ra khỏi rừng an toàn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tuyên truyền cho du khách hiểu về hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động du lịch và bảo vệ rừng đặc dụng, đồng thời xử lý vụ việc theo quy định.

