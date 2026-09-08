Cụ ông 72 tuổi thủng ruột, viêm phúc mạc vì chiếc tăm tre

Một chiếc tăm tre dài khoảng 5 cm đã đâm xuyên thành ruột, khiến người bệnh 72 tuổi bị thủng ruột, viêm phúc mạc.

Đau bụng dữ dội, phát hiện thủng ruột do tăm tre

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận điều trị một người bệnh 72 tuổi bị viêm phúc mạc do thủng ruột bởi dị vật là tăm tre.

Theo thông tin từ gia đình, trước đó người bệnh có tiền sử khỏe mạnh. Khoảng một ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện đau bụng dữ dội và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có hội chứng nhiễm trùng, bụng co cứng, đau khắp bụng và có dấu hiệu cảm ứng phúc mạc.

Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính cho thấy có dịch và khí tự do trong ổ bụng. Các dấu hiệu này gợi ý tình trạng thủng tạng rỗng kèm viêm phúc mạc.

Người bệnh được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng bởi dị vật và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ê-kíp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp Khoa Ngoại Tiêu hóa – Gan mật phát hiện dị vật gây thủng ruột là một chiếc tăm tre dài khoảng 5 cm.

Dị vật đã đâm xuyên thành ruột, tạo lỗ thủng và khiến dịch tiêu hóa, vi khuẩn có nguy cơ tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc. Đáng chú ý, trước đó người bệnh hoàn toàn không biết mình đã nuốt phải chiếc tăm.

Các bác sĩ tiến hành khâu lỗ thủng, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu. Sau quá trình điều trị và theo dõi, sức khỏe người bệnh ổn định và đã được xuất viện.

Hình minh họa chiếc tăm tre trong bụng bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tăm tre nhỏ nhưng có thể gây biến chứng nghiêm trọng

BSNT Nguyễn Hoàng Giang, Khoa Ngoại Tiêu hóa – Gan mật, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, tăm tre là dị vật có kích thước nhỏ, mảnh và sắc nhọn. Người dân có thể vô tình nuốt phải khi ngậm tăm trong miệng, ăn uống hoặc do thói quen dùng tăm xỉa răng.

Sau khi được nuốt, dị vật có thể di chuyển theo đường tiêu hóa. Do có đầu nhọn, tăm tre có khả năng gây tổn thương niêm mạc, thậm chí đâm xuyên thành đường tiêu hóa và gây thủng ruột, viêm phúc mạc.

Nguy hiểm ở chỗ người bệnh không phải lúc nào cũng biết hoặc nhớ mình đã nuốt phải tăm. Vì vậy, việc chẩn đoán có thể gặp khó khăn nếu người bệnh không cung cấp được thông tin về khả năng nuốt dị vật.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Khi đường tiêu hóa bị thủng, dịch tiêu hóa và vi khuẩn có thể tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng nhiễm trùng có thể diễn tiến nặng, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và sốc.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đi khám sớm khi xuất hiện đau bụng dữ dội hoặc đau tăng dần, bụng cứng, sốt, buồn nôn, nôn, chướng bụng hoặc các biểu hiện bất thường khác, đặc biệt khi có khả năng đã nuốt phải dị vật.

Cách phòng ngừa dị vật tăm tre Không ngậm tăm khi đi lại, nằm nghỉ hoặc làm việc. Không dùng tăm trong lúc ăn uống hoặc khi đang nói chuyện. Sau khi sử dụng, cần bỏ tăm vào thùng rác. Nếu nghi ngờ nuốt phải tăm và xuất hiện đau bụng, sốt, nôn, chướng bụng hoặc bụng cứng, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Không nên tự theo dõi kéo dài tại nhà khi có dấu hiệu đau bụng dữ dội hoặc tăng dần.

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