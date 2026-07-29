Sau 3 tuần nuốt tăm tre, bé trai 8 tuổi bị dị vật đâm xuyên tá tràng vào gan

Theo người nhà, khoảng 3 tuần trước khi nhập viện, trẻ vô tình nuốt phải một chiếc tăm tre. Sau sự việc, trẻ vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường nên gia đình không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Chỉ đến những ngày gần đây, trẻ xuất hiện các cơn đau bụng âm ỉ, mỗi cơn kéo dài khoảng 5–10 phút. Lo lắng trước tình trạng này, gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để thăm khám.

Hình ảnh tăm tre trong đường tiêu hóa - Ảnh BVCC

Các bác sĩ nhận định bệnh nhi có dấu hiệu nghi ngờ thủng tạng rỗng do dị vật đường tiêu hóa và chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận trong ổ bụng có nhiều dịch đục tập trung ở phía trước tá tràng. Tiếp tục thăm dò, các bác sĩ phát hiện một dị vật bằng gỗ đã đâm xuyên thành tá tràng và cắm vào mặt trước của gan, gây tổn thương cả hai cơ quan.

Các bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật, khâu phục hồi tổn thương tá tràng, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu theo đúng quy trình.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật sắc nhọn trong đường tiêu hóa có thể gây thủng đường tiêu hóa, viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng, tổn thương các cơ quan lân cận, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, khi dị vật xuyên thủng thành đường tiêu hóa, chúng có thể di chuyển sang các cơ quan lân cận như gan, tụy hoặc ổ bụng, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, áp xe và khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Vì vậy, việc khai thác kỹ tiền sử trẻ có nuốt phải dị vật hay không đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán, đặc biệt với các trường hợp đau bụng không rõ nguyên nhân.

Chiếc tăm tre được lấy ra - Ảnh BVCC

Khi trẻ vô tình nuốt phải dị vật, nhất là dị vật sắc nhọn, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và theo dõi ngay cả khi chưa có biểu hiện bất thường. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của trẻ.

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