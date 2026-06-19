Nuốt nhầm tăm tre, người đàn ông bị áp xe gan

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh vừa điều trị thành công một trường hợp áp xe gan do dị vật tăm tre bằng kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu.

Người bệnh là nam giới, 43 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau vùng hạ sườn phải kèm sốt và rét run kéo dài. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe gan lớn chứa dị vật nghi là tăm tre.

Khai thác bệnh sử cho thấy khoảng 15 ngày trước khi nhập viện, người bệnh đã vô tình nuốt phải một chiếc tăm tre trong lúc ngậm tăm sau bữa ăn. Ban đầu không xuất hiện triệu chứng rõ rệt nên người bệnh không đi khám. Tuy nhiên, dị vật sau đó xuyên qua đường tiêu hóa, di chuyển đến gan và gây hình thành ổ áp xe.

Dị vật tăm trong gan trên phim chụp - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, đây là biến chứng hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm. Dị vật sắc nhọn như tăm tre có thể xuyên thủng thành ống tiêu hóa, xâm nhập vào các cơ quan lân cận, gây nhiễm trùng nặng và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, BS.CKII Bùi Danh Ánh, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp 01, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã chỉ định thực hiện kỹ thuật lấy dị vật tăm tre bằng can thiệp qua da kết hợp dẫn lưu ổ áp xe gan.

Trong quá trình can thiệp, ê-kíp sử dụng phối hợp hệ thống siêu âm và dàn nội soi nhằm xác định chính xác vị trí dị vật. Từ đó, các bác sĩ tiếp cận và lấy bỏ chiếc tăm tre qua một đường rạch da nhỏ chỉ khoảng 7mm. Đồng thời, ổ áp xe gan cũng được dẫn lưu triệt để ngay trong cùng một lần thực hiện thủ thuật.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS.CKII Bùi Danh Ánh cho biết, tTrước đây, các trường hợp áp xe gan do dị vật thường phải phẫu thuật để lấy dị vật và xử trí ổ áp xe. Đặc biệt, ở trường hợp này, dị vật và ổ áp xe nằm tại phân thùy VI, VII ở mặt sau gan – vị trí rất khó tiếp cận.

Ngay cả khi phẫu thuật, việc bộc lộ và xử trí tổn thương cũng gặp nhiều khó khăn. Việc áp dụng thành công kỹ thuật lấy dị vật bằng can thiệp qua da đã giúp người bệnh tránh được một cuộc mổ lớn nhưng vẫn đảm bảo xử trí triệt để tổn thương.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên từ bỏ thói quen ngậm tăm sau bữa ăn vì tiềm ẩn nguy cơ nuốt phải dị vật, đặc biệt khi cười nói, ho, ngủ gật hoặc mất tập trung.

Khi đi vào cơ thể, tăm tre có thể mắc lại trong đường tiêu hóa hoặc xuyên thủng thành thực quản, dạ dày, ruột. Nghiêm trọng hơn, dị vật có thể đâm vào các cơ quan lân cận như gan, tụy hoặc ổ bụng, gây áp xe, viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

CHiếc tăm tre được lấy ra - Ảnh BVCC

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu nghi ngờ nuốt phải dị vật hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng, đau hạ sườn, sốt kéo dài, rét run, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa không rõ nguyên nhân, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Việc phát hiện và xử trí kịp thời có thể giúp ngăn ngừa những biến chứng nặng nề, tránh phải can thiệp phẫu thuật phức tạp.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ca ngộ độc thực phẩm cả nước tăng vọt: