Bé trai nguy kịch vì tràn mủ màng tim, bác sĩ phát hiện tăm tre xuyên thất phải

Bệnh nhi R.C.K. (sinh năm 2013, ngụ Gia Lai) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau thời gian điều trị kéo dài tại cơ sở y tế tuyến dưới nhưng không cải thiện.

Theo thông tin từ gia đình, trước đó bé xuất hiện đau vai trái lan xuống vùng thượng vị, mức độ đau tăng dần kèm sốt cao liên tục. Sau khoảng hai tuần điều trị nhưng tình trạng không thuyên giảm, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng sốc nhiễm trùng nặng, suy hô hấp và suy tim cấp, đe dọa tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch, truyền dịch và kháng sinh phổ rộng. Đồng thời, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật dẫn lưu mủ màng ngoài tim khẩn cấp do có dấu hiệu chèn ép tim cấp.

Trong quá trình phẫu thuật, khi tiến hành dẫn lưu mủ và bóc tách các lớp giả mạc bao quanh tim, ê-kíp bất ngờ phát hiện một dị vật là chiếc tăm tre đâm vào thành sau thất phải của tim. Dị vật sau đó được lấy ra nguyên vẹn một cách cẩn thận.

Theo các bác sĩ, đây là tình huống rất hiếm gặp bởi dị vật không chỉ xuyên qua đường tiêu hóa mà còn di chuyển và gây tổn thương đến tim, dẫn tới tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng.

Tăm tre đâm sau thất phải tim bệnh nhi được lấy ra - Ảnh BVCC

BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, tràn mủ màng ngoài tim là bệnh lý tim mạch cấp cứu, có thể diễn tiến nhanh và gây tử vong nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Bệnh thường xảy ra khi vi khuẩn từ các ổ nhiễm trùng khác trong cơ thể như viêm phổi, viêm da hoặc nhiễm trùng huyết lan đến màng ngoài tim. Ngoài ra, các chấn thương vùng ngực cũng có thể là nguyên nhân gây bệnh.

Trường hợp của bé K. có thể do vi khuẩn từ dị vật tăm tre xâm nhập gây nên tình trạng tràn mủ màng ngoài tim.

Điều đáng chú ý là cả bệnh nhi và gia đình đều không xác định được thời điểm trẻ nuốt phải dị vật. Điều này khiến quá trình chẩn đoán nguyên nhân gặp nhiều khó khăn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi sát để phát hiện sớm và xử trí các biến chứng có thể xảy ra trong thời gian hồi phục.

Từ trường hợp trên, BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc Phượng khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt thận trọng khi cho trẻ sử dụng tăm tre hoặc để trẻ tiếp xúc với các vật sắc nhọn có nguy cơ bị nuốt phải.

Dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt là tăm tre, có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như thủng thực quản, thủng dạ dày, thủng ruột, áp xe, nhiễm trùng nặng hoặc tổn thương các cơ quan lân cận.

Thay vì sử dụng tăm tre, phụ huynh nên hướng dẫn trẻ dùng chỉ nha khoa theo chỉ định và hướng dẫn của nha sĩ. Đây là giải pháp an toàn hơn, giúp hạn chế nguy cơ xảy ra những tai nạn đáng tiếc tương tự.

Các chuyên gia cũng lưu ý, khi trẻ có biểu hiện đau ngực, đau bụng kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân hoặc các triệu chứng bất thường sau khi nghi ngờ nuốt dị vật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

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