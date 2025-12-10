Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

CSGT xử lý 150 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách vi phạm

Trong 4 giờ kiểm tra, Đội 6 thuộc Phòng 6, Cục CSGT đã kiểm tra 150 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, phát hiện và xử lý 14 trường hợp vi phạm.

Bảo Ngân

Ngày 10/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam, cùng chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, trong khung thời gian từ 12h00 đến 16h00 cùng ngày, lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong.

fb-img-1765367734827.jpg
Cán bộ CSGT kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

Qua kiểm tra 150 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 trường hợp. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải và bảo đảm an toàn cho hành khách.

Cụ thể, 01 xe khách chạy không đúng hành trình vận tải bị xử phạt lái xe 700.000 đồng, trừ 02 điểm giấy phép lái xe; chủ xe bị phạt 11 triệu đồng và bị tước phù hiệu trong 02 tháng.

Đối với 02 xe khách vận chuyển hành khách có kích thước khoang hành lý không đúng thông số kỹ thuật, mỗi lái xe bị phạt 1,5 triệu đồng; chủ xe bị phạt 22 triệu đồng/xe và bị tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong 02 tháng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 03 xe khách vận chuyển hành khách theo hợp đồng bằng văn bản giấy nhưng không có hợp đồng vận tải hợp lệ. Với các trường hợp này, mỗi lái xe bị phạt 1,5 triệu đồng, trừ 02 điểm giấy phép lái xe; chủ xe bị phạt 11 triệu đồng/xe và bị tước phù hiệu trong 02 tháng.

Bên cạnh đó, 01 xe khách chở hàng hóa trong khoang hành khách bị xử phạt 700.000 đồng; 01 trường hợp lái xe không thắt dây an toàn khi phương tiện đang lưu thông bị phạt 900.000 đồng.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong 04 giờ kiểm tra là 97,8 triệu đồng; lực lượng CSGT đã tước 04 phù hiệu và 02 giấy chứng nhận kiểm định theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến cao tốc được giao quản lý, qua đó góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và quyền lợi chính đáng của người dân khi tham gia giao thông.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn do bất cẩn đi ra từ đường ngang:

(Nguồn: VTV1)
#Cục CSGT #phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm

Bài liên quan

Xã hội

CSGT Hà Nội mở đường hỗ trợ sản phụ đến bệnh viện an toàn

Tổ công tác Đội CSGT 14, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời dẫn đường, hỗ trợ đưa một sản phụ chuyển dạ đến Bệnh viện an toàn.

Sáng 10/12, tổ công tác của Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Trung tá Tạ Quang Hùng làm tổ trưởng được phân công thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực nút giao Vành đai 3 - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đến khoảng 9h20 cùng ngày, một chiếc taxi di chuyển lại gần vị trí của tổ công tác, sau đó anh Trần Văn H. (SN 1997; trú tại Ninh Bình) với tâm trạng lo lắng, sốt ruột cho biết trên xe lúc này có vợ anh là chị Phạm Thị T. (SN 1999) đang chuyển dạ sắp sinh cần được đưa đến Bệnh viện gấp nhưng đường khá đông.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắc Ninh chỉ đạo xử lý nghiêm các công trình xây dựng vi phạm môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành công văn về việc bảo đảm vệ sinh môi trường đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án. Qua khảo sát và nắm bắt tình hình, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại nhiều dự án không đảm bảo; các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường không được thực hiện đầy đủ, các phương tiện vận chuyển vật liệu không được che chắn, vệ sinh trước khi ra khỏi công trường, mỏ vật liệu dẫn đến bụi bẩn, ô nhiễm gây bức xúc trong dư luận.

dji-0968.jpg
Vật liệu tại một trạm trộn bê tông ở Bắc Ninh.
Xem chi tiết

Xã hội

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp capô ở Thái Nguyên

Khi bị Cảnh sát ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, nam tài xế đánh lái bỏ chạy, hất văng CSGT lên nắp capô.

Ngày 8/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử lý một lái xe vi phạm nồng độ cồn, liều lĩnh tông thẳng xe vào CSGT khi bị kiểm tra.

fb-img-1765172054042.jpg
Tài xế đánh lái bỏ chạy, hất văng CSGT lên nắp ca-pô.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.