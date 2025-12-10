CSGT xử lý 150 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách vi phạm

Ngày 10/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam, cùng chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, trong khung thời gian từ 12h00 đến 16h00 cùng ngày, lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong.

Cán bộ CSGT kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

Qua kiểm tra 150 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 trường hợp. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải và bảo đảm an toàn cho hành khách.

Cụ thể, 01 xe khách chạy không đúng hành trình vận tải bị xử phạt lái xe 700.000 đồng, trừ 02 điểm giấy phép lái xe; chủ xe bị phạt 11 triệu đồng và bị tước phù hiệu trong 02 tháng.

Đối với 02 xe khách vận chuyển hành khách có kích thước khoang hành lý không đúng thông số kỹ thuật, mỗi lái xe bị phạt 1,5 triệu đồng; chủ xe bị phạt 22 triệu đồng/xe và bị tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong 02 tháng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 03 xe khách vận chuyển hành khách theo hợp đồng bằng văn bản giấy nhưng không có hợp đồng vận tải hợp lệ. Với các trường hợp này, mỗi lái xe bị phạt 1,5 triệu đồng, trừ 02 điểm giấy phép lái xe; chủ xe bị phạt 11 triệu đồng/xe và bị tước phù hiệu trong 02 tháng.

Bên cạnh đó, 01 xe khách chở hàng hóa trong khoang hành khách bị xử phạt 700.000 đồng; 01 trường hợp lái xe không thắt dây an toàn khi phương tiện đang lưu thông bị phạt 900.000 đồng.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong 04 giờ kiểm tra là 97,8 triệu đồng; lực lượng CSGT đã tước 04 phù hiệu và 02 giấy chứng nhận kiểm định theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến cao tốc được giao quản lý, qua đó góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và quyền lợi chính đáng của người dân khi tham gia giao thông.

