Xã hội

Phạt nặng tài xế xe khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A

Với hành vi điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A, tài xế C.X.L (Quảng Trị) dự kiến bị phạt 19 triệu đồng, trừ 04 điểm trong giấy phép lái xe.

Hạo Nhiên

Ngày 10/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa xác minh, lập biên bản vụ xe khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A.

Trước đó, khoảng 9h25 ngày 03/12, tại Km669+900 Quốc lộ 1A (thuộc xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị), người dân ghi lại cảnh xe khách T.Đ mang BKS: 73B-006.xx chạy ngược chiều tại khu vực có biển “Cấm đi ngược chiều” bằng camera hành trình và gửi đến cơ quan chức năng.

img-3185.jpg
Tài xế C.X.L làm việc với cơ quan Công an.

Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển xe ô tô khách nói trên là C.X.L. (SN 1979, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), là người lái xe chuyên tuyến Quảng Trị – Đà Nẵng.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh L. đã thừa nhận hành vi điều khiển xe đi ngược chiều.

Hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản đối với hành vi “Điều khiển xe ô tô khách đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều”. Tài xế dự kiến bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Xã hội

Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc khiến 13 người thương vong

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 238 ngày 9/12 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Khoảng 4h sáng ngày 9/12, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xe ô tô khách 16 chỗ BKS 29B-081.62 do tài xế Phạm Văn Kiều (39 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển chở 12 người lưu hành theo hướng Nam – Bắc bất ngờ va chạm vào sau xe đầu kéo BKS 15C-36035 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 15R-14906 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, trú Hải Phòng) điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người trên xe khách tử vong tại chỗ; 1 người chết tại bệnh viện, nhiều người khác bị thương.

655544.png
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến người đi bộ tử vong ở Hà Nội

Tại Đại lộ Thăng Long (phía dưới cầu vượt Mễ Trì) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải người đi bộ sang đường. Hậu quả là người đi bộ tử vong.

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/11/2025 tại Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn phường Đại Mỗ, TP Hà Nội.

595544550-1291630886341102-1565532668123112540-n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nam thanh niên gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Điều khiển phương tiện không đảm bảo an toàn, đi không đúng phần đường quy định, Ngô Trọng Trí (Quảng Ngãi) đã gây tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

Ngày 8/12, thông tin từ Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Trọng Trí (SN 1996, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 14/11, Ngô Trọng Trí điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam. Khi đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Thượng tại Km1+120 (xã Phú Lộc, TP Huế), Trí cho xe chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng.

Xem chi tiết

