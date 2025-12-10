Phạt nặng tài xế xe khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A

Với hành vi điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A, tài xế C.X.L (Quảng Trị) dự kiến bị phạt 19 triệu đồng, trừ 04 điểm trong giấy phép lái xe.

Ngày 10/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa xác minh, lập biên bản vụ xe khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A.

Trước đó, khoảng 9h25 ngày 03/12, tại Km669+900 Quốc lộ 1A (thuộc xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị), người dân ghi lại cảnh xe khách T.Đ mang BKS: 73B-006.xx chạy ngược chiều tại khu vực có biển “Cấm đi ngược chiều” bằng camera hành trình và gửi đến cơ quan chức năng.

Tài xế C.X.L làm việc với cơ quan Công an.

Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển xe ô tô khách nói trên là C.X.L. (SN 1979, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), là người lái xe chuyên tuyến Quảng Trị – Đà Nẵng.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh L. đã thừa nhận hành vi điều khiển xe đi ngược chiều.

Hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản đối với hành vi “Điều khiển xe ô tô khách đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều”. Tài xế dự kiến bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

