Xã hội

Từ phản ánh của người dân, xử phạt ô tô vượt đèn đỏ ở Khánh Hòa

Lực lượng CSGT tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt ô tô vượt bên phải trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Bảo Ngân

Ngày 10/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, từ phản ánh của người dân lực lượng CSGT tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt ô tô vượt bên phải trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Theo đó, khoảng 11h15 ngày 31/10/2025, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận video, hình ảnh do người dân cung cấp phản ánh một xe ô tô 29 chỗ, biển kiểm soát 79B-032.xx có hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép. Vụ việc xảy ra trên đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

result-screenshot-20251210-190707-facebook.jpg
Camera ghi lại hình ảnh xe 79B-032.xx có hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép. (Nguồn: Cục CSGT).

Vào cuộc xác minh đến chiều ngày 9/12/2025, Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang đã mời lái xe là ông N.T.H (52 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang) đến làm việc.

Tại đây, ông H đã thừa nhận mình là người trực tiếp điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm như trên.

Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.T.H về hành vi "Vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép", có mức phạt tiền là 5 triệu đồng và trừ 2 điểm Giấy phép lái xe theo quy định tại điểm a - khoản 5 - Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

#Ô tô vượt đèn đỏ #Cục CSGT #xử lý ô tô vượt đèn đỏ ở Nha Trang

