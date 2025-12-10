Sắp xét xử bị cáo Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

TAND TP Hà Nội đã ra quyết định, ngày 31/12 sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Trung Khoa cùng 3 đồng phạm.

Ngày 10/12, TAND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Trung Khoa (SN 1971, quê tại tỉnh Thanh Hóa, hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bị can Lê Trung Khoa.

3 bị cáo khác bị đưa ra xét xử trong vụ án này về cùng tội danh gồm: Đỗ Văn Ngà (SN 15/8/1977 tại Gia Lai; Quốc tịch Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi cư trú: xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai); Huỳnh Bảo Đức (SN 19/5/1984 tại TP HCM; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi cư trú: Số 286/38 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM); Phạm Quang Thiện (SN 21/11/1978 tại Hưng Yên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi cư trú: Số 5 ngõ 127, phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội).

Bị cáo Lê Trung Khoa hiện đang ở Đức và sẽ bị xét xử vắng mặt. TAND TP Hà Nội kêu gọi bị cáo Lê Trung Khoa ra đầu thú và có mặt tại phiên toà để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 8/11, Lê Trung Khoa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Mở rộng vụ án, ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam bị can Phạm Quang Thiện (cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) để điều tra về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày 7/12, Cơ quan An ninh điều tra ra kết luận, đề nghị truy tố Lê Trung Khoa và 3 đồng phạm. Ngày 9/12, Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố Lê Trung Khoa và 3 đồng phạm, đồng thời chuyển hồ sơ cho TAND TP Hà Nội để xét xử các bị cáo.