ChatGPT gây sốc vì trả lời sai cả giờ giấc

Số hóa

Người dùng bất ngờ khi ChatGPT liên tục lắp bắp, trả lời sai giờ giấc dù câu hỏi cực đơn giản.

Thiên Trang (th)
ChatGPT thường được ca ngợi là trợ lý toàn năng nhưng lại mù mờ về thời gian.
Nhiều người dùng thử hỏi giờ và nhận được câu trả lời sai lệch đến khó tin.
Có lúc chatbot thừa nhận không thể truy cập đồng hồ hệ thống để báo giờ chính xác.
Thỉnh thoảng ChatGPT đưa ra thời gian đúng, nhưng chỉ vài phút sau lại sai bét.
Các chuyên gia lý giải rằng mô hình AI không được thiết kế để cập nhật thời gian thực.
Việc thêm thông tin giờ giấc liên tục có thể gây nhiễu và làm hệ thống rối loạn.
Người dùng có thể yêu cầu ChatGPT tìm kiếm web để lấy dữ liệu thời gian chính xác hơn.
OpenAI khẳng định đang cải thiện tính nhất quán, nhưng hạn chế này vẫn gây nhiều tranh cãi.
Thiên Trang (th)
#ChatGPT #giờ giấc #AI #trợ lý ảo #OpenAI #thời gian

