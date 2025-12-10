Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra vụ Đoàn Văn Sáng

Liên quan đến vụ án Đoàn Văn Sáng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Lạng Sơn về thành tích xuất sắc trong triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt khởi tố đối tượng gây ra vụ án giết người với tính chất man rợ tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Đoàn Văn Sáng (áo xám) tại Cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an.

Thư khen nêu rõ: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện thông tin vụ việc giết người đặc biệt nghiêm trọng và đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt khởi tố đối tượng gây ra vụ án giết người với tính chất man rợ tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, thu giữ nhiều vật chứng của vụ án.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Lạng Sơn trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm giết người.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh tinh thần hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và các cơ quan chức năng ngoài lực lượng Công an nhân dân; qua đó góp phần tích cực trấn an dư luận xã hội, ổn định an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích của các cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn.

Ông đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.