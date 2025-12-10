Hà Nội

Xã hội

Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước niệm Phật đường ở Huế

Bé trai sơ sinh nằm trong một giỏ nhựa màu xanh, kèm quần áo trẻ em, bị bỏ rơi trước niệm phật đường Hiền Lương.

Hạo Nhiên

Ngày 10/12, thông tin từ UBND phường Phong Thái (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước niệm phật đường Hiền Lương.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 8/12, bà Hoàng Thị Ngọc A. phát hiện 01 bé trai sơ sinh nằm trong một giỏ nhựa màu xanh, kèm quần áo trẻ em, được đặt trước khuôn viên niệm Phật đường Hiền Lương, phường Phong Thái.

bo-roi-1-17363598.jpg
Bé trai sơ sinh có sức khoẻ ổn định.

Qua kiểm tra ban đầu, bé nặng khoảng 3,3 kg, ước chừng mới sinh được 3 ngày, có hai xoáy trên đỉnh đầu. Thời điểm phát hiện, sức khỏe bé ổn định, chưa ghi nhận dị tật ở tứ chi.

Do còn quá nhỏ, bé đang được tạm chăm sóc tại niệm Phật đường Hiền Lương.

Hiện, UBND phường Phong Thái đã niêm yết thông báo tìm người thân trong 7 ngày liên tục, từ 9 đến 15/12. Quá thời hạn trên, nếu không có thông tin cha mẹ, phường sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

#Bé trai #sơ sinh #bị bỏ rơi #TP Huế #xót xa

