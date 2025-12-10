Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy nhà xưởng trong khu công nghiệp Đại An mở rộng ở Hải Phòng

Nhà xưởng của Công ty TNHH Bao bì xanh Sing Home trong KCN Đại An mở rộng, phường Tứ Minh (Hải Phòng) xảy ra vụ cháy rạng sáng 10/12.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, khoảng 1h40 ngày 10/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Bao bì xanh Sing Home trong khu công nghiệp Đại An mở rộng, phường Tứ Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và gia công màng mút xốp, bọt xốp.

6666655.jpg
Nơi xảy ra vụ cháy.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng PC07 đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 nhanh chóng có mặt, phối hợp các lực lượng dập lửa.

Lãnh đạo Phòng PC07 trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, xác định vị trí cháy và nguồn nước, đồng thời chỉ đạo triển khai đội hình phun nước khống chế cháy lan.

Đến 2h15 sáng cùng ngày, toàn bộ đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực khác trong nhà xưởng.

Thông tin ban đầu cho biết, đám cháy xuất phát tại khu vực tập kết nguyên liệu của nhà xưởng, với diện tích khoảng 360m². Rất may, không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản chủ yếu là các sản phẩm màng mút xốp và bọt xốp, ước tính khoảng 80 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cháy lớn khu nhà xưởng ở Trương Định, Hà Nội:

(Nguồn: VTV1)
#cháy nhà xưởng #Hải Phòng #KCN Đại An #công ty bao bì xanh #đám cháy #xử lý cháy

Bài liên quan

Xã hội

Hải Phòng cho phép tổ chức bắn pháo hoa tại đảo Vũ Yên dịp Lễ, Tết, cuối tuần

Hải Phòng vừa cho phép Tập đoàn Vingroup – Công ty CP tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng vừa có ý kiến tại Văn bản 12834 đồng ý với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tập đoàn Vingroup – Công ty CP về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên.

87766.png
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Người phụ nữ ở Hải Phòng bị lừa 3,2 tỷ đồng từ 'giao nhiệm vụ, nhận hoa hồng'

Ngày 8/12, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Hải Phòng phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo “giao nhiệm vụ – nhận hoa hồng” qua mạng xã hội.

Mới đây, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ trú tại Thủy Nguyên về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ 264 triệu đồng thông qua hoạt động “nhận nhiệm vụ – hoàn tiền hoa hồng” trên mạng xã hội. Vụ việc đang được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 phối hợp với Cơ quan điều tra khẩn trương xác minh, làm rõ.

88877.png
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.