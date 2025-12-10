Cháy nhà xưởng trong khu công nghiệp Đại An mở rộng ở Hải Phòng

Nhà xưởng của Công ty TNHH Bao bì xanh Sing Home trong KCN Đại An mở rộng, phường Tứ Minh (Hải Phòng) xảy ra vụ cháy rạng sáng 10/12.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h40 ngày 10/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Bao bì xanh Sing Home trong khu công nghiệp Đại An mở rộng, phường Tứ Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và gia công màng mút xốp, bọt xốp.

Nơi xảy ra vụ cháy.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng PC07 đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 nhanh chóng có mặt, phối hợp các lực lượng dập lửa.

Lãnh đạo Phòng PC07 trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, xác định vị trí cháy và nguồn nước, đồng thời chỉ đạo triển khai đội hình phun nước khống chế cháy lan.

Đến 2h15 sáng cùng ngày, toàn bộ đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực khác trong nhà xưởng.

Thông tin ban đầu cho biết, đám cháy xuất phát tại khu vực tập kết nguyên liệu của nhà xưởng, với diện tích khoảng 360m². Rất may, không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản chủ yếu là các sản phẩm màng mút xốp và bọt xốp, ước tính khoảng 80 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

