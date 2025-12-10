Cháy cửa hàng sửa xe máy ở Bắc Ninh, hai người được cứu thoát

Sau gần một tiếng nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, không để cháy lan rộng.

Ngày 10/12, lãnh đạo Đội 3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế thành công một đám cháy tại căn nhà 3 tầng ở tổ dân phố Liên Sơn, phường Tiền Phong (Bắc Ninh).

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 9/12. Người dân cho biết, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ tầng một của ngôi nhà, sau đó nhanh chóng lan lên các tầng khác, khói bốc cao gần 20m bao trùm cả khu dân cư. Phát hiện đám cháy, người dân bước đầu tìm cách hỗ trợ dập lửa và đưa hai người mắc kẹt bên trong nhà ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa thành công, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường để dập lửa. Theo lãnh đạo Đội 3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bắc Ninh đám cháy bùng phát mạnh do trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy như xăng, dầu và linh kiện xe máy. Tuy nhiên, sau gần một tiếng nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, không để cháy lan rộng.

Tại hiện trường vụ cháy, tầng 1 được chủ nhà làm nơi sửa chữa xe máy, thời điểm xảy ra hỏa hoạn đang có khoảng hơn chục chiếc xe máy các loại, cùng khá nhiều phụ tùng, phục vụ công tác sửa chữa đã bị lửa thiêu rụi.

Bước đầu xác định, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

