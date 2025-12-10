Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ 3 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép ở Vĩnh Long

Đang khai thác cát trái phép tại ấp Phú Xuân (xã Lục Sĩ Thành), 2 đối đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 10/12, thông tin từ Công an xã Lục Sĩ Thành (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý phương tiện khai thác cát sông trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 22h20 ngày 04/12, trong quá trình tuần tra tại ấp Phú Xuân, Công an xã Lục Sĩ Thành phát hiện Nguyễn Văn Đ (SN: 1982, ngụ ấp Thạnh Nam) và Nguyễn Văn D (SN: 2005, ngụ ấp Thạnh Trung, trú cùng xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đang điều khiển tàu khai thác cát sông trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đo được trong khoang chứa của tàu có hơn 67 m3 cát.

anh-cat.jpg
Một phương tiện vận chuyển cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 09h20 ngày 28/11, trong lúc tuần tra trên tuyến sông Cổ Chiên thuộc ấp Tân Hưng, Công an xã xã Nhuận Phú Tân phát hiện 02 tàu sắt đang neo đậu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 02 tàu sắt có chứa 78,25 m3 cát sông san lắp mặt bằng, tuy nhiên 02 người trên phương tiện không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng:

(Nguồn: VOV)
#Công an #Vĩnh Long #bắt giữ #phương tiện #khai thác #cát lậu

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giữ 2 phương tiện chở cát 'lậu' trong đêm ở Vĩnh Long

Đang khai thác, vận chuyển gần 90m3 cát lậu đi tiêu thụ, 3 đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 5/12, thông tin từ Công an xã Đại Điền (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý 03 trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên tuyến sông Hàm Luông.

anh-3-phuong-tien-van-chuyen-khoang-san-khong-co-nguon-goc-hop-phap.jpg
Phương tiện chở cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng khai thác cát trái phép ở Quảng Trị

Đang khai thác cát trái phép tại khu vực thôn Tú Loan 2 (xã Quảng Trạch), nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 9/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Duẫn (SN 1964, trú tại thôn Tú Loan 3, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

1-1.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Duẫn.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Lam

Đang điều khiển tàu hút cát trái phép trên sông Lam, Nguyễn Văn Lộc đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 30/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một thuyền sắt không có số hiệu đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên sông Lam.

Trước đó, vào khoảng 4h15’ ngày 25/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên sông Lam (đoạn qua xã Đức Quang), tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một thuyền sắt không có số hiệu đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.