Bắt giữ 3 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép ở Vĩnh Long

Đang khai thác cát trái phép tại ấp Phú Xuân (xã Lục Sĩ Thành), 2 đối đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 10/12, thông tin từ Công an xã Lục Sĩ Thành (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý phương tiện khai thác cát sông trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 22h20 ngày 04/12, trong quá trình tuần tra tại ấp Phú Xuân, Công an xã Lục Sĩ Thành phát hiện Nguyễn Văn Đ (SN: 1982, ngụ ấp Thạnh Nam) và Nguyễn Văn D (SN: 2005, ngụ ấp Thạnh Trung, trú cùng xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đang điều khiển tàu khai thác cát sông trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đo được trong khoang chứa của tàu có hơn 67 m3 cát.

Một phương tiện vận chuyển cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 09h20 ngày 28/11, trong lúc tuần tra trên tuyến sông Cổ Chiên thuộc ấp Tân Hưng, Công an xã xã Nhuận Phú Tân phát hiện 02 tàu sắt đang neo đậu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 02 tàu sắt có chứa 78,25 m3 cát sông san lắp mặt bằng, tuy nhiên 02 người trên phương tiện không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

