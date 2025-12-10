Hà Nội

Tò mò ý nghĩa bức tượng bằng bạc tạc sinh vật lai 5.000 tuổi

Kho tri thức

Tò mò ý nghĩa bức tượng bằng bạc tạc sinh vật lai 5.000 tuổi

Bức tượng bằng bạc tạc sinh vật lai nửa bò nửa người được khai quật ở Iran. Hiện vật này có thể từng là một phần của nghi lễ cách đây khoảng 5.000 năm.

Tâm Anh (TH)
Với niên đại khoảng 5.000 năm tuổi, bức tượng bằng bạc khắc họa hình ảnh sinh vật lai đang trong tư thế quỳ. Sinh vật này có phần đầu bò và thân người. Tay trái cầm một vật hình tròn trong khi tay phải cầm một chiếc bình. Ảnh: Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1966; Metropolitan Museum of Art (Public Domain).
Theo các nhà nghiên cứu, bức tượng trên được chế tác ở miền nam Lưỡng Hà bởi nền văn hóa tiền Elamite. Đây là nền văn minh lâu đời nhất ở Iran. Hiện vật cổ xưa này có thể được sử dụng trong một nghi lễ hoặc nghi thức chưa được biết đến. Ảnh: metmuseum.org.
Bức tượng bằng bạc "độc đáo" trên hiện nằm trong bộ sưu tập của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở thành phố New York, Mỹ. Theo một nghiên cứu năm 1970 của Kate Lefferts, lúc đó là chuyên viên bảo tồn của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, bức tượng cao 16,3 cm và được làm từ 98,5% bạc nguyên chất. Ảnh: metmuseum.org.
Chuyên viên bảo tồn Kate cho hay bên trong bức tượng rỗng và có 5 viên đá vôi, có thể được nghệ nhân thêm vào để tạo ra âm thanh lách cách. Ảnh: metmuseum.org.
Một nghiên cứu khác được giáo sư mỹ thuật Donald Hansen tại Đại học New York thực hiện vào năm 1970 đã mô tả bức tượng trên là sự pha trộn đáng kinh ngạc giữa những đặc điểm của sinh vật nửa người nửa thú. Đầu bò, với cặp sừng cong, nằm trên đôi vai giống người, và sinh vật này khoác một chiếc áo choàng để che đi đôi chân đang quỳ. Ảnh: metmuseum.org.
Giáo sư Hansen lưu ý rằng, bức tượng không có đế phẳng, điều đó có nghĩa là nó không thể tự đứng vững trên một bề mặt cứng. Ảnh: Department of Oriental Antiquities, Louvre.
Theo giáo sư Hansen, bức tượng được làm tại Elam - vùng đất ngày nay là khu vực Tây Nam Iran. Khu vực này là nơi sinh sống của người dân thuộc nền văn minh tiền Elamite. Họ đã phát minh ra con dấu hình trụ - những con dấu được khắc họa các cảnh vật và được sử dụng cho mục đích hành chính. Ảnh: britishmuseum.org.
Nhiều con dấu trong số đó khắc họa hình ảnh động vật trong tư thế giống người. Bức tượng tạc sinh vật nửa người nửa bò có lẽ được chế tác theo truyền thống của nền văn minh tiền Elamite. Ảnh: downunderpharaoh.patternbyetsy.com.
Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa giải mã được ý nghĩa người xưa tạo ra bức tượng bằng bạc khắc họa sinh vật nửa người nửa bò. Tuy nhiên, giáo sư Hansen suy đoán hiện vật này có thể được dùng trong một nghi lễ hoặc cố tình được chôn dưới nền móng của một công trình, có thể là ngôi đền như một cách đánh dấu vùng đất linh thiêng. Ảnh: downunderpharaoh.patternbyetsy.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (TH)
