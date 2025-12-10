Tạm giữ hình sự đối tượng đánh bạn tử vong ở Quảng Trị

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị đánh tử vong tại quán bida, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn An Bảo Chinh.

Ngày 10/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn An Bảo Chinh (SN 2007, trú tại Tổ dân phố 5 phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, khoảng 15h25′ ngày 07/12, tại quán Bi-a Sky Billiard Club Cafe (có địa chỉ tại Tổ dân phố 2, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), P.A.Q (SN 2008, trú tại Tổ dân phố 5 phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn An Bảo Chinh do phát sinh mâu thuẫn cá nhân đã xảy ra xích mích, xô xát, đánh nhau.

Nguyễn An Bảo Chinh tại cơ quan Công an.

Hậu quả, Chinh bị thương tích nhẹ, còn Q. bị thương nặng, rơi vào trạng thái bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến chiều ngày 08/12, Q. tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Ba Đồn đã khẩn trương tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video xác minh nữ sinh bị đánh hội đồng ở Lâm Đồng: