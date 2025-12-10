Người đàn ông Phú Thọ hồi sinh chân trái sau chấn thương đứt mạch máu khoeo

Bệnh nhân 65 tuổi ở Phú Thọ bị bò đá đứt mạch máu khoeo, được bác sĩ tái lập tuần hoàn, giữ lại chi thể.

Ngày 10/12, đại diện Trung tâm Y tế Khu vực Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa chữa trị thành công cho bệnh nhân 65 tuổi, trú tại xã Minh Đài bị bò đá gây đứt mạch máu khoeo.

Trước đó, người đàn ông này bị bò đá mạnh vào chân trái dẫn tới mất cảm giác, chân sưng nề, cứng.

Hình ảnh chụp chiếu thể hiện rõ chấn thương mạch máu của người bệnh. Ảnh: BV

Bệnh nhân được người nhà đưa tới bệnh viện khi đầu chi tím lạnh và không bắt được mạch chày trước, sau. Các kết quả cận lâm sàng cho thấy, động mạch khoeo bị đứt đoạn khoảng 3cm, khối máu tụ lớn và không còn dòng chảy qua các động mạch nuôi chi dưới.

Bệnh nhân ngay lập tức được chuyển lên bàn mổ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Các bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện vi phẫu nối mạch máu, tái lập tuần hoàn chi. Sau gần 3 giờ phẫu thuật, dòng chảy được khôi phục, giúp bệnh nhân giữ trọn chi thể, tránh nguy cơ hoại tử và phải cắt cụt.

Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, người bệnh phục hồi vận động trong biên độ cho phép và được xuất viện để tiếp tục phục hồi chức năng tại nhà. Người bệnh và gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các y bác sĩ vì sự can thiệp kịp thời và hiệu quả.

Đứt động mạch khoeo là chấn thương cực kỳ nguy hiểm, nếu không được phẫu thuật kịp thời người bệnh đối mặt với nguy cơ cao phải cắt cụt chi.

Việc phẫu thuật thành công cho người bệnh 65 tuổi nêu trên là tín hiệu tích cực về chất lượng cấp cứu tại trung tâm y tế khu vực ở Phú Thọ, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống y tế cơ sở.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp tai nạn lao động cần đến cơ sở y tế gần nhất để tận dụng “thời gian vàng” trong cấp cứu, đặc biệt là với các chấn thương mạch máu.