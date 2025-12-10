Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người đàn ông Phú Thọ hồi sinh chân trái sau chấn thương đứt mạch máu khoeo

Bệnh nhân 65 tuổi ở Phú Thọ bị bò đá đứt mạch máu khoeo, được bác sĩ tái lập tuần hoàn, giữ lại chi thể.

Nguyễn Hinh

Ngày 10/12, đại diện Trung tâm Y tế Khu vực Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa chữa trị thành công cho bệnh nhân 65 tuổi, trú tại xã Minh Đài bị bò đá gây đứt mạch máu khoeo.

Trước đó, người đàn ông này bị bò đá mạnh vào chân trái dẫn tới mất cảm giác, chân sưng nề, cứng.

screen-shot-2025-12-10-at-32953-pm.png
Hình ảnh chụp chiếu thể hiện rõ chấn thương mạch máu của người bệnh. Ảnh: BV

Bệnh nhân được người nhà đưa tới bệnh viện khi đầu chi tím lạnh và không bắt được mạch chày trước, sau. Các kết quả cận lâm sàng cho thấy, động mạch khoeo bị đứt đoạn khoảng 3cm, khối máu tụ lớn và không còn dòng chảy qua các động mạch nuôi chi dưới.

Bệnh nhân ngay lập tức được chuyển lên bàn mổ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Các bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện vi phẫu nối mạch máu, tái lập tuần hoàn chi. Sau gần 3 giờ phẫu thuật, dòng chảy được khôi phục, giúp bệnh nhân giữ trọn chi thể, tránh nguy cơ hoại tử và phải cắt cụt.

Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, người bệnh phục hồi vận động trong biên độ cho phép và được xuất viện để tiếp tục phục hồi chức năng tại nhà. Người bệnh và gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các y bác sĩ vì sự can thiệp kịp thời và hiệu quả.

Đứt động mạch khoeo là chấn thương cực kỳ nguy hiểm, nếu không được phẫu thuật kịp thời người bệnh đối mặt với nguy cơ cao phải cắt cụt chi.

Việc phẫu thuật thành công cho người bệnh 65 tuổi nêu trên là tín hiệu tích cực về chất lượng cấp cứu tại trung tâm y tế khu vực ở Phú Thọ, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống y tế cơ sở.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp tai nạn lao động cần đến cơ sở y tế gần nhất để tận dụng “thời gian vàng” trong cấp cứu, đặc biệt là với các chấn thương mạch máu.

#đứt mạch máu khoeo #Phú Thọ #tái lập tuần hoàn chi #trung tâm y tế khu vực thanh sơn

Bài liên quan

Sống Khỏe

Phẫu thuật cấp cứu bé 13 tuổi vì loét dạ dày do thói quen xấu

Bệnh viện Nam Thăng Long khuyến cáo phụ huynh cần xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh để phòng tránh các biến chứng nặng của loét dạ dày ở trẻ.

Bệnh viện Nam Thăng Long (Hà Nội) vừa tiếp nhận, điều trị cho một bé trai 13 tuổi (trú tại Hà Nội) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, cơn đau lan khắp ổ bụng.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhi bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét dạ dày - tá tràng, một biến chứng nặng vốn thường gặp ở người trưởng thành hơn là trẻ nhỏ. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân bệnh ở trẻ do xuất phát từ thói quen thức khuya, bỏ bữa sáng và căng thẳng học tập kéo dài.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật khẩn cấp cứu sống bệnh nhân xuất huyết dưới não hiếm gặp

Kết hợp lâm sàng và các xét nghiệm đặc biệt, các bác sĩ đã phát hiện, xử lý kịp thời túi phình mạch não vỡ hiếm gặp ở người phụ nữ trẻ, tránh nguy cơ tử vong.

Khi đang làm việc ở công ty, chị N.T.H.H (46 tuổi, trú tại xã Củ Chi, TP HCM) xuất hiện cơn đau đầu đột ngột dữ dội, toát mồ hôi, tay chân bủn rủn. Các triệu chứng nhanh chóng tiến triển thành đau đầu, cứng cổ và nôn ói nhiều lần. Mặc dù được nghỉ ngơi và dùng thuốc giảm đau, tình trạng không cải thiện. Trên đường về nhà, bệnh nhân tiếp tục nôn ói và được đưa đến cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chụp CT và MRI khẩn để loại trừ đột quỵ. Tuy nhiên, kết quả hình ảnh không ghi nhận xuất huyết não hay nhồi máu não.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới