Đi bộ qua Quốc lộ 1A, cụ bà bị xe tải tông tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Đông Trạch (tỉnh Quảng Trị), khiến cụ bà tử vong tại chỗ.

Khoảng 7h20, xe ô tô tải mang BKS: 77H -10125 do tài xế Nguyễn Hữu Danh (SN: 1982, ở xã Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km 639+734 đoạn qua xã Đông Trạch, bất ngờ xảy ra va chạm với cụ bà D.T.T (SN 1946, ở thôn 6, xã Đông Trạch) đang đi bộ băng qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến bà D.T.T tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

