Xã hội

CSGT Hà Nội mở đường hỗ trợ sản phụ đến bệnh viện an toàn

Tổ công tác Đội CSGT 14, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời dẫn đường, hỗ trợ đưa một sản phụ chuyển dạ đến Bệnh viện an toàn.

Khánh Hoài

Sáng 10/12, tổ công tác của Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Trung tá Tạ Quang Hùng làm tổ trưởng được phân công thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực nút giao Vành đai 3 - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đến khoảng 9h20 cùng ngày, một chiếc taxi di chuyển lại gần vị trí của tổ công tác, sau đó anh Trần Văn H. (SN 1997; trú tại Ninh Bình) với tâm trạng lo lắng, sốt ruột cho biết trên xe lúc này có vợ anh là chị Phạm Thị T. (SN 1999) đang chuyển dạ sắp sinh cần được đưa đến Bệnh viện gấp nhưng đường khá đông.

cats-4120.jpg
Hình ảnh CSGT mở đường hỗ trợ sản phụ đến bệnh viện.

Xác định đây là tình huống khẩn cấp, tổ công tác lập tức báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và sử dụng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe taxi chở sản phụ. Trong suốt quá trình di chuyển, lực lượng CSGT trên tuyến đã phối hợp tạo điều kiện để phương tiện lưu thông nhanh nhất, bảo đảm an toàn.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (xã Đông Ngạc, Hà Nội) kịp thời và sinh con an toàn, mẹ tròn con vuông.

Xúc động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của các chiến sĩ CSGT, anh Trần Văn H. đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ CSGT nói riêng và Đội CSGT số 14 nói chung giúp vợ anh "vượt cạn" thành công.

Xã hội

Cục CSGT mạnh tay xử lý ô tô khách đi vào làn dừng xe khẩn cấp

Cục Cảnh sát giao thông đã kích hoạt chuyên đề xử lý xe khách đi vào làn đường dừng xe khẩn cấp trên cao tốc.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), ngày 7/12 Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục CSGT thực hiện ca công tác từ 14h00-18h00 xử lý chuyên đề xe ô tô chạy vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc.

cats.jpg
Cục CSGT kích hoạt chuyên đề xử lý xe khách đi vào làn đường dừng xe khẩn cấp trên cao tốc. (Ảnh: Cục CSGT).
Xã hội

‘Cơn mưa’ lời khen cán bộ CSGT kịp thời can ngăn vụ ẩu đả giữa phố

Một cán bộ CSGT Hà Nội đã kịp thời can ngăn hai đối tượng xăm trổ liên tục lao vào hành hung một nam thanh niên.

Tối 2/12, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, khoảng 7h45 cùng ngày, tại khu vực trước số nhà 165 đường 70 (phường Hà Đông) xảy ra vụ việc, có hai đối tượng xăm trổ đuổi đánh một nam thanh niên. Vụ ẩu đả kéo dài hơn một phút khiến nạn nhân bị thương, nhiều người dân xung quanh không dám can thiệp.

cats-6348.jpg
Trung tá CSGT Việt Anh can ngăn 2 đối tượng xăm trổ không lao vào hành hung nam thanh niên.
Xã hội

CSGT TP HCM lội bùn giúp dân khắc phục thiên tai ở Gia Lai

Ngay khi vừa đặt chân đến Gia Lai, hàng trăm CSGT TP HCM cùng quân và người dân nơi đây khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay trong ngày 23/11, hơn 100 cán bộ chiến sĩ và Ban Chỉ huy Phòng CSGT, (PC08) Công an TP HCM đã phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai đến khu vực Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Bắc) để vệ sinh khuôn viên bệnh viện, hỗ trợ y bác sĩ và bệnh nhân 2 bệnh viện thu dọn bùn, sình, làm vệ sinh khuôn viên.

ho-tro.jpg
