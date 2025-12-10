CSGT Hà Nội mở đường hỗ trợ sản phụ đến bệnh viện an toàn

Sáng 10/12, tổ công tác của Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Trung tá Tạ Quang Hùng làm tổ trưởng được phân công thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực nút giao Vành đai 3 - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đến khoảng 9h20 cùng ngày, một chiếc taxi di chuyển lại gần vị trí của tổ công tác, sau đó anh Trần Văn H. (SN 1997; trú tại Ninh Bình) với tâm trạng lo lắng, sốt ruột cho biết trên xe lúc này có vợ anh là chị Phạm Thị T. (SN 1999) đang chuyển dạ sắp sinh cần được đưa đến Bệnh viện gấp nhưng đường khá đông.

Hình ảnh CSGT mở đường hỗ trợ sản phụ đến bệnh viện.

Xác định đây là tình huống khẩn cấp, tổ công tác lập tức báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và sử dụng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe taxi chở sản phụ. Trong suốt quá trình di chuyển, lực lượng CSGT trên tuyến đã phối hợp tạo điều kiện để phương tiện lưu thông nhanh nhất, bảo đảm an toàn.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (xã Đông Ngạc, Hà Nội) kịp thời và sinh con an toàn, mẹ tròn con vuông.

Xúc động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của các chiến sĩ CSGT, anh Trần Văn H. đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ CSGT nói riêng và Đội CSGT số 14 nói chung giúp vợ anh "vượt cạn" thành công.