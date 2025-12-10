Bắt giữ lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ lượng lớn thuốc lá, rượu ngoại… không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 10/12, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 vụ việc vận chuyển, kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, với tổng trị giá khoảng 850 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 8h, ngày 7/11, tại Km 78+300 Quốc lộ 9 (xã Lao Bảo), lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện xe ô tô khách giường nằm Quang Dũng mang BKS 74H-025.12 do ông P.S.H (53 tuổi, xã Bến Hải) điều khiển chở nhiều loại hàng hoá không rõ nguồn gốc.

Lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật...

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 54 thùng giấy carton, bên trong chứa hàng trăm hộp nhựa và lọ thủy tinh các loại, có tem nhãn mang chữ nước ngoài (chưa rõ chủng loại, nguồn gốc).

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế khai nhận số hàng trên là thuốc bảo vệ thực vật được T.V.T (36 tuổi, xã Triệu Bình) thuê vận chuyển vào TP HCM.

Đến ngày 8/12, tại km 78+800 Quốc lộ 9 (xã Lao Bảo), thực hiện chuyên án QT 1225, lực lượng biên phòng đã phát hiện bắt giữ xe khách mang BKS 74D 001.91 do N.M.T (33 tuổi, phường Nam Đông Hà) điều khiển, đang bốc xếp hàng hoá không rõ nguồn gốc.

...thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3.950 gói thuốc lá gắn tem nhãn nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ của 3 hành khách trên xe.

Ngày 9/12, tại thôn Nại Cửu (xã Lao Bảo), lực lượng Biên phòng phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới phát hiện V.M.C (35 tuổi, xã Khe Sanh) có hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu 132 chai rượu các loại.

Hiện, 03 vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

