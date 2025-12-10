Gã khách quen và cái chết bí ẩn của người phụ nữ đơn thân lúc rạng sáng

Từ hai chiếc bát ăn dở trên bàn, cơ quan công an xác định hung thủ phải là người quen của nạn nhân nên đã cùng nhau ăn uống trước khi ra tay sát hại.