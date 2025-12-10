Hà Nội

Gã khách quen và cái chết bí ẩn của người phụ nữ đơn thân lúc rạng sáng

Xã hội

Gã khách quen và cái chết bí ẩn của người phụ nữ đơn thân lúc rạng sáng

Từ hai chiếc bát ăn dở trên bàn, cơ quan công an xác định hung thủ phải là người quen của nạn nhân nên đã cùng nhau ăn uống trước khi ra tay sát hại.

Gia Đạt
Theo hồ sơ vụ án, do mấy ngày không thấy bà Phạm Thị H (SN 1961, trú tại thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Hoạt, Kinh Môn, Hải Dương - cũ) ra sân đình tập thể dục, chiều 5/1/2016, mấy người hàng xóm tìm đến nhà, đứng bên ngoài gọi nhiều lần nhưng chẳng thấy bà H hồi đáp. Căn nhà đóng cửa im ỉm, vắng lặng. Bà H li dị được nhiều năm, các con đều lớn, trưởng thành và lập nghiệp nơi khác. Căn nhà nằm ở thôn Linh Đông chỉ có mình bà H sinh sống. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Sáng 6/1/2016, sốt ruột vì đã 2 ngày không thấy chị gái đâu, gọi điện thoại cũng không được, người em gái đã trình báo công an xã và đi cùng đến nhà bà H. Khi phá cửa vào bên trong, một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra, căn phòng lộn xộn với đồ đạc bị xô đổ. Bà H được phát hiện đã tử vong. Tại hiện trường, Công an tỉnh Hải Dương xác định, bà H đã tử vong trước đó khoảng từ 48 đến 72 giờ. Trên người nạn nhân xuất hiện vài vết thương, vùng mặt, đầu có biến dạng. Nguyên nhân chết là do ngạt thở. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Người nhà cho biết, ngày thường thấy nạn nhân đeo trang sức như nhẫn và dây chuyền. Tuy nhiên, vào thời điểm bà H chết, những tài sản này đã không còn. Chiếc xe máy cũng đã biến mất. Những dữ liệu đó đủ để Công an tỉnh Hải Dương đưa ra nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Khi khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trên bàn có 2 chiếc bát, một bát còn thừa mì tôm ăn dở, bát kia đựng vỏ trứng vịt lộn. Cạnh đó có 1 chai rượu nhỏ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Như vậy, trước khi bà H tử vong chắc chắn trong căn nhà này còn có người khác. Người này nhiều khả năng là đàn ông và có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân nên mới ngồi ăn uống cùng nhau. Theo thông tin từ người nhà, do đã li hôn nên bà H có một số mối quan hệ bạn bè bên ngoài. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Một người bạn cho biết, vào buổi tập thể dục chiều 3/1, bà H có nói hôm nay về sớm vì nhà có khách. Bà H cũng cho biết, vị khách này là một người đàn ông quê ở Tuyên Quang, có mối quan hệ họ hàng với một người trong xã. Quá trình xác minh, các điều tra viên Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ, vị khách mà bà H nhắc tới có tên Hoàng Văn Tám (SN 1973, trú tại xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang). Nhiều tháng trước, Tám về Hải Dương làm thuê. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tuy nhiên, thời gian sau do hết việc nên Tám được cho nghỉ. Cũng lúc này, chiếc xe máy của bà H bị mất sau khi tử vong được tìm thấy ở một tiệm cầm đồ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ tiệm cầm đồ cho biết, giữa ảnh của Tám và gã đến bán xe với giá 5 triệu đồng có nhiều đặc điểm trùng khớp với nhau. Tám chính thức trở thành nghi can số 1 của vụ án. Khi tổ công tác của Công an tỉnh Hải Dương về Sơn Dương thì Tám không còn ở nhà. Theo chính quyền địa phương, Tám là đối tượng không nghề nghiệp ổn định, đam mê cờ bạc, gã từng bị gọi ra xã để "răn đe" trong quá khứ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tiếp tục xác minh, một nguồn tin cho hay thấy Tám đi làm phụ hồ ở xã bên cạnh. Tuy nhiên khi tới nơi, chủ nhà cho biết Tám mới làm được 2 ngày thì mâu thuẫn với thợ và bỏ đi đâu không rõ. Một người dân khác cung cấp có thấy Tám xuất hiện tại một sới bạc. Chỉ ít giờ sau, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện Tám đang lẩn trốn tại nhà người họ hàng. Tám đã bị Công an tỉnh Hải Dương bắt gọn ngay sau đó. Từ đây hé lộ một tội ác kinh hoàng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tám khai, khoảng đầu năm 2015 anh ta về nhà một người họ hàng tại Kinh Môn để làm thuê. Trong một lần đứng trú mưa, Tám đã quen với bà H. Kể từ đây hai người thường xuyên qua lại với nhau. Thời gian quen nhau, bà H nhiều lần hỏi vay tiền và được Tám cho vay tổng cộng 17 triệu đồng. Đến cuối năm 2015, do ít việc nên Tám được cho nghỉ, anh ta quay về Tuyên Quang. Ngày 3/1/2016, sau khi gọi cho bà H, Tám bắt xe về Kinh Môn. Trên đường đi, anh ta mua mì tôm, trứng vịt lộn và về ăn uống cùng bà H. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tối đó, Tám có hỏi bà H về số tiền nợ mình, bà H nói chưa có để trả. Đến khoảng 4h sáng 4/1, Tám tỉnh ngủ, dắt xe máy của bà H đi. Thấy vậy, bà H kêu định ăn cướp và hai người cãi vã, Tám dùng tay siết cổ, lấy gối bịt vào mũi nạn nhân khiến bà H tử vong. Gây án xong, Tám lấy đi chiếc ví với 400 nghìn đồng, 1 nhẫn, 1 điện thoại kèm chiếc xe máy của bà H rồi bỏ đi. Về tới Vĩnh Phúc, Tám đem xe cầm cố rồi đi một mạch về Tuyên Quang cho tới khi bị Công an Hải Dương bắt giữ. Sau này, với tội ác của mình, Tám bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên mức án tù chung thân. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Gia Đạt
