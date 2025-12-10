Hà Nội

Sống Khỏe

Thái Nguyên cấp cứu, xử trí ca chấn thương mắt phức tạp do tai nạn lao động

Bệnh nhân 32 tuổi bị chấn thương mắt phức tạp sau tai nạn lao động vừa được Khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phẫu thuật cấp cứu thành công. 

Bình Nguyên

Khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp chấn thương mắt nặng do tai nạn lao động.

Ca phục hồi mắt căng thẳng

Người bệnh là anh T.V.T (32 tuổi, trú tại phường Lương Sơn, tỉnh Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng rách góc mắt trong, đứt lệ quản trên, rách da mi phức tạp và dập nát tổ chức mi, bao gồm cả phần sụn mi - một tổn thương nặng, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thị giác và thẩm mỹ vùng mắt.

ThS.BS Lê Thị Yến - Khoa Mắt khám lại cho người bệnh. Ảnh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật nối lệ quản, phục hồi góc mắt và tái tạo tổ chức mi. Với sự tỉ mỉ trong từng thao tác, sau gần 2 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã bảo tồn được thị lực, chức năng nâng mi và phục hồi hình thái thẩm mỹ vùng mắt cho người bệnh.

ThS.BS Lê Thị Yến - người trực tiếp phẫu thuật cho biết: Chấn thương mắt trong lao động rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương nghiêm trọng như trầy xước giác mạc, xuất huyết nội nhãn, bong võng mạc, tổn thương dây thần kinh thị giác, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn hoặc mù lòa. Vì vậy, người lao động cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn và sử dụng đầy đủ kính bảo hộ để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Tình trạng mắt trái của anh T.V.T sau khi được phẫu thuật/ Ảnh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Cách xử trí chấn thương mắt tại nhà

Xử trí chấn thương mắt ban đầu đúng cách sẽ tránh làm tổn thương mắt nghiêm trọng hơn và giúp phần xử lý tiếp theo được thuận lợi và góp phần phục hồi mắt về sau tốt hơn.

Đối với chấn thương phần phụ của mắt: Mi mắt, hốc mắt, lệ đạo: Nếu là chấn thương đụng dập như bầm máu mi mắt, sưng phù, tụ máu quanh hốc mắt nên sử dụng băng che mắt lại rồi đến cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất để khám và điều trị. Nếu là chấn thương xuyên thủng có gây rách và chảy máu nên phải cầm máu ngay, có thể sử dụng kháng sinh nhỏ mắt thông dụng như chloramphenicol… Tra kháng sinh và băng mắt lại sau đó đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt để được khâu vết thương.

Đối với chấn thương trong mắt: Giác mạc (lòng đen) và kết mạc (lòng trắng): Khi bị dị vật kết giác mạc (bụi, mạt sắt), tránh dụi mắt vì có thể làm dị vật ghim sâu hơn hay làm trầy lòng đen. Hãy chớp mắt vào ly nước sạch giúp dị vật trôi ra ngoài. Nếu không được, hãy đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được lấy ra. Các trường hợp có vết thương xuyên thủng trong mắt kèm dịch nhầy nhớt, lẫn máu: Băng mắt ngay và chuyển đến cơ sở có chuyên khoa mắt gần nhất, không rửa mắt bằng nước và tuyệt đối không được tự ý lấy những vật lạ như đất, đá, cây… cắm trong mắt ra.

Đối với các trường hợp bỏng mắt: Dù do bất cứ nguyên nhân gì đều phải rửa mắt ngay tại chỗ bằng các loại nước sạch có sẵn, rửa càng nhiều càng tốt (có thể để mắt dưới vòi nước máy để rửa hoặc vục mặt vào thau nước lớn để rửa từ 5 – 10 phút). Trừ trường hợp bỏng vôi sống phải lấy hết vôi ra trước khi tiến hành rửa mắt vì vôi sống gặp nước mắt sẽ sôi lên gây thêm bỏng nhiệt. Sau đó, băng mắt và chuyển đến bệnh viện chuyên khoa mắt không được chậm trễ vì bất cứ lý do gì.

Chú ý: Băng mắt nhẹ nhàng, không nên ép chặt vì các tổ chức nội nhãn sẽ phòi ra hết. Nên băng che hoặc dùng khiên che bảo vệ mắt có lỗ sẽ tiện lợi hơn. Điều quan trọng nhất bạn nên làm, chính là đến gặp bác sĩ để có được sự chăm sóc và xử lý chấn thương mắt hiệu quả.

Chấn thương mắt thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, đến từ những sự việc rất tình cờ như chơi cầu lông, tennis, bị trái bóng vô tình đập vào mắt hay té ngã hoặc đánh nhau, tai nạn trong lao động, trong giao thông gây tổn hại mắt hoặc do bị bỏng mắt hóa chất, bỏng do nhiệt… thường để lại hậu quả nặng nề có khi mù lòa nếu không xử trí đúng và kịp thời.

Điều trị chấn thương mắt rất phức tạp, tốn kém và mất nhiều thời gian nhưng kết quả thường không như mong muốn. Do vậy, phòng tránh chấn thương, bảo vệ mắt là biện pháp hiệu quả, thiết thực nhất.

