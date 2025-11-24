CSGT TP HCM lội bùn giúp dân khắc phục thiên tai ở Gia Lai

Ngay khi vừa đặt chân đến Gia Lai, hàng trăm CSGT TP HCM cùng quân và người dân nơi đây khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay trong ngày 23/11, hơn 100 cán bộ chiến sĩ và Ban Chỉ huy Phòng CSGT, (PC08) Công an TP HCM đã phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai đến khu vực Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Bắc) để vệ sinh khuôn viên bệnh viện, hỗ trợ y bác sĩ và bệnh nhân 2 bệnh viện thu dọn bùn, sình, làm vệ sinh khuôn viên.

Các cán bộ chiến sĩ PC08 đã chia thành 2 trung đội (mỗi trung đội khoảng 50 người) để bắt tay vào công việc. Tại khuôn viên Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, sau nhiều ngày bị nước lũ ngập sâu, nơi đây phủ đầy bùn sình, cành cây đổ và rác thải.

Dù phải di chuyển liên tục từ TP HCM từ tối 22/11 với thời gian kéo dài hơn 13 giờ, song cán bộ chiến sĩ PC08 Công an TP HCM vẫn thể hiện nguồn năng lượng tích cực.

Với tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, thực hiện đúng mệnh lệnh chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM, cán bộ chiến sĩ PC08 hăng hái, tích cực hỗ trợ y, bác sĩ bệnh viện dọn dẹp vệ sinh.

Dù thời tiết tại Quy Nhơn Bắc trong chiều 23/11 tiếp tục mưa lớn kéo dài, song công tác khắc phục hậu quả thiên tai vẫn được triển khai liên tục, không bị đứt quãng.

Những hình ảnh hàng trăm cán bộ chiến sĩ TP HCM giúp dân khắc phục thiên tai ở Gia Lai: