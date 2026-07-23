Công ty Viễn Đông trúng gói thiết bị 7,37 tỷ tại Trường nội trú Buôn Đôn

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk vừa lựa chọn một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng để thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị có giá trị hàng tỷ đồng bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn
Cụ thể, ngày 18/6/2026, ông Nguyễn Quốc Đồng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã ký Quyết định số 323/QĐ-BDDCN phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị trường học và phục vụ sinh hoạt
Theo quyết định được phê duyệt, giá dự toán của gói thầu là 7.761.656.000 đồng
Nhìn lại "hồ sơ khủng" của Công ty Viễn Đông
Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông (mã số thuế 5800407298) có trụ sở đăng ký tại số 100-102 Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia khoảng 711 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, trong đó trúng khoảng 451 gói, trượt 236 gói, 9 gói bị hủy và 15 gói chưa có kết quả
Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt khoảng 1.698,99 tỷ đồng
Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp trải rộng qua nhiều tỉnh, thành phố sau sáp nhập như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk
Góc nhìn chuyên gia và yêu cầu minh bạch trong các gói thầu mua sắm lớn
Thực tiễn triển khai các gói thầu mua sắm, cung cấp thiết bị giá trị lớn hàng tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu, các chuyên gia đấu thầu từng nhiều lần lưu ý về tầm quan trọng của công tác kiểm soát giá và tính cạnh tranh.
Chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhấn mạnh rằng đối với các gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục, y tế hay công nghệ có quy mô lớn, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn dẫu đúng quy định pháp luật trong tình huống đặc thù vẫn đòi hỏi chủ đầu tư phải cực kỳ thận trọng ở khâu lập, thẩm định giá và khảo sát thị trường. Việc thiếu vắng sự cạnh tranh trực tiếp về giá dễ dẫn đến nguy cơ dư địa tiết kiệm ngân sách bị thu hẹp, đòi hỏi cơ quan chủ quản phải phát huy tối đa vai trò giám sát, giải trình nhằm đảm bảo sự công bằng và hiệu quả kinh tế tối ưu cho nguồn vốn nhà nước.
Đồng quan điểm trên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc một doanh nghiệp trúng thầu nhiều gói thầu mua sắm liên tiếp không mặc nhiên là sai phạm nếu đáp ứng đầy đủ năng lực, song đây là cơ sở để các cơ quan chức năng tăng cường giám sát thực tiễn thực hiện hợp đồng. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15)
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG ĐẤU THẦU
Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định chi tiết 09 nhóm hành vi bị nghiêm cấm nhằm bảo vệ tính công bằng và minh bạch của hệ thống đầu tư công. Nhóm hành vi đầu tiên là Đưa, nhận, môi giới hối lộ, bao gồm việc hứa hẹn hoặc cung cấp lợi ích vật chất, phi vật chất cho người có thẩm quyền, chủ đầu tư để làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Tiếp theo là hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp, ép buộc chủ đầu tư hoặc bên mời thầu trong việc xác định yêu cầu kỹ thuật hoặc phê duyệt kết quả.
Đặc biệt, hành vi Thông thầu được quy định rất nghiêm ngặt, bao gồm: Thỏa thuận rút đơn dự thầu, thỏa thuận để một bên chuẩn bị hồ sơ cho các bên còn lại, hoặc dàn xếp để một nhà thầu cụ thể trúng thầu. Hành vi Gian lận như làm giả tài liệu về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự cũng là tiêu điểm bị thanh tra thường xuyên. Ngoài ra, luật cấm tuyệt đối việc Tiết lộ tài liệu, thông tin về hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành hoặc thông tin chi tiết về báo cáo đánh giá khi chưa công khai kết quả.
Trong bối cảnh năm 2026, khi chính quyền cấp tỉnh trực tiếp quản lý các dự án lớn (không thông qua cấp huyện), trách nhiệm giải trình của các cơ quan chức năng được nâng cao rõ rệt. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, các hành vi vi phạm này không chỉ dẫn đến việc hủy thầu mà còn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên toàn quốc từ 01 đến 05 năm tùy mức độ, đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.