Công ty Viễn Đông trúng gói thiết bị 7,37 tỷ tại Trường nội trú Buôn Đôn

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk vừa lựa chọn một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng để thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị có giá trị hàng tỷ đồng bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn .

Cụ thể, ngày 18/6/2026, ông Nguyễn Quốc Đồng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã ký Quyết định số 323/QĐ-BDDCN phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị trường học và phục vụ sinh hoạt . Gói thầu này thuộc dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương .

Theo quyết định được phê duyệt, giá dự toán của gói thầu là 7.761.656.000 đồng . Đơn vị được chỉ định trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông với giá trúng thầu 7.373.573.000 đồng . Thời gian thực hiện hợp đồng là 70 ngày .

Quyết định số 323/QĐ-BDDCN phê duyệt chỉ định thầu gói thầu hơn 7 tỷ cho Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông. Nguồn: MSC.

Nhìn lại "hồ sơ khủng" của Công ty Viễn Đông

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông (mã số thuế 5800407298) có trụ sở đăng ký tại số 100-102 Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng . Doanh nghiệp do ông Dương Thanh Lâm làm người đại diện theo pháp luật .

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia khoảng 711 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, trong đó trúng khoảng 451 gói, trượt 236 gói, 9 gói bị hủy và 15 gói chưa có kết quả .

Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt khoảng 1.698,99 tỷ đồng .

Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp trải rộng qua nhiều tỉnh, thành phố sau sáp nhập như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk ... cho thấy quy mô và bề dày kinh nghiệm của đơn vị trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và hàng hóa công nghệ.

Góc nhìn chuyên gia và yêu cầu minh bạch trong các gói thầu mua sắm lớn

Thực tiễn triển khai các gói thầu mua sắm, cung cấp thiết bị giá trị lớn hàng tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu, các chuyên gia đấu thầu từng nhiều lần lưu ý về tầm quan trọng của công tác kiểm soát giá và tính cạnh tranh.

Chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhấn mạnh rằng đối với các gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục, y tế hay công nghệ có quy mô lớn, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn dẫu đúng quy định pháp luật trong tình huống đặc thù vẫn đòi hỏi chủ đầu tư phải cực kỳ thận trọng ở khâu lập, thẩm định giá và khảo sát thị trường. Việc thiếu vắng sự cạnh tranh trực tiếp về giá dễ dẫn đến nguy cơ dư địa tiết kiệm ngân sách bị thu hẹp, đòi hỏi cơ quan chủ quản phải phát huy tối đa vai trò giám sát, giải trình nhằm đảm bảo sự công bằng và hiệu quả kinh tế tối ưu cho nguồn vốn nhà nước.

Đồng quan điểm trên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc một doanh nghiệp trúng thầu nhiều gói thầu mua sắm liên tiếp không mặc nhiên là sai phạm nếu đáp ứng đầy đủ năng lực, song đây là cơ sở để các cơ quan chức năng tăng cường giám sát thực tiễn thực hiện hợp đồng. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP , việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí kỹ thuật, chất lượng hàng hóa và tiến độ cam kết là thước đo cốt lõi để ngăn chặn triệt để tình trạng thất thoát, lãng phí ngân sách công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.