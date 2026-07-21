Gói thầu Trường Mầm non Thạnh Yên 2: Hai nhà thầu giá thấp bị loại kỹ thuật

Thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, kết quả lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Trường Mầm non Thạnh Yên 2 (Xây dựng mới 10 phòng) vừa được công bố. Đây là dự án sử dụng vốn ngân sách do Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hòa (tỉnh An Giang) làm chủ đầu tư.
Theo Quyết định số 97/QĐ-PKT do Trưởng phòng Nguyễn Quốc Bửu ban hành, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hoàng Việt Thắng với giá 8.680.661.804 đồng, thực hiện trọn gói trong 10 tháng.
Đáng chú ý, gói thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) nhưng đơn vị trúng thầu lại là bên có giá đề xuất cao nhất. Công ty TNHH Hoàng Việt Thắng đề xuất giá sát nút giá gói thầu 8.696.241.907 đồng, chỉ giảm giá hơn 15 triệu đồng tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 0,17%. Trong khi đó, hai nhà thầu bỏ giá thấp hơn đều bị loại ở bước kỹ thuật.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành đề xuất giá sau giảm giá rất thấp là 7.375.917.136,04 đồng (có thể tiết kiệm cho ngân sách gần 1,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, hồ sơ kỹ thuật của doanh nghiệp bị đánh giá không đạt vì bản vẽ không thể hiện phòng thí nghiệm hiện trường.
Đồng thời, thiết kế yêu cầu thép chịu lực CB400-V nhưng nhà thầu lại thuyết minh dùng thép CB300-V (làm giảm 25% khả năng chịu lực theo TCVN 5574-2018). Biểu tiến độ của đơn vị này cũng bất hợp lý khi bố trí đúc cọc đại trà trước khi có kết quả ép thử nghiệm.
Nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Tiến Phát 3979 bỏ giá 8.296.051.627 đồng (thấp hơn đơn vị trúng thầu gần 400 triệu đồng) nhưng cũng bị loại. Hồ sơ kỹ thuật của Tiến Phát 3979 mắc lỗi khi thuyết minh dùng cọc ly tâm đúc sẵn dù thiết kế yêu cầu đúc cọc tại chỗ.
Doanh nghiệp này còn bỏ trống biểu tiến độ từ ngày 30 đến ngày 50 và đề xuất đóng trần thạch cao thay vì trát trần, sơn bả như thiết kế gốc.
Việc hai đối thủ bị loại đã giúp Công ty TNHH Hoàng Việt Thắng (trụ sở tại số 283 Ấp Hòa Thuận, Xã Bình An, An Giang) trúng thầu. Đây là nhà thầu đã tham gia 83 gói thầu, trúng 41 gói và có tới 79 lần đấu thầu tại địa bàn An Giang. Riêng tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hòa, nhà thầu này từng đấu 2 gói và trúng cả 2 với tỷ lệ giá trúng thầu trung bình đạt sát nút 99,88%.
Đáng chú ý, lịch sử trạng thái trên hệ thống e-GP ghi nhận, tài khoản của Công ty TNHH Hoàng Việt Thắng bị "Tạm ngừng do nợ phí quá hạn" vào lúc 19:46 ngày 08/07/2026. Phải đến 09:24 ngày 09/07/2026, tài khoản mới được khôi phục "Đang hoạt động" sau khi nộp phí bổ sung.
Chỉ hơn 4 giờ sau khi tài khoản của nhà thầu được mở khóa, vào lúc 13:56:40 ngày 09/07/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Hòa mới thực hiện ký số ban hành Quyết định phê duyệt trúng thầu số 97/QĐ-PKT (mặc dù ngày ban hành trên văn bản giấy là ngày 07/07/2026).
TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định nhà thầu là tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau để được coi là có tư cách hợp lệ: Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp; Hạch toán tài chính độc lập; Không đang trong quá trình giải thể; Không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả. Đặc biệt, nhà thầu phải đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Sự thay đổi quan trọng trong giai đoạn 2025-2026 là việc liên thông dữ liệu giữa Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nhà thầu không còn phải nộp bản sao giấy phép kinh doanh giấy mà mọi thông tin về vốn điều lệ, người đại diện pháp luật, địa chỉ trụ sở (cập nhật theo đơn vị hành chính mới tại 34 tỉnh/thành) đều được trích xuất trực tiếp.
Nhà thầu cũng phải đảm bảo không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền hoặc cơ quan chức năng. Đối với đấu thầu qua mạng (e-GP), nhà thầu phải có chứng thư số hợp lệ để thực hiện ký số trên hồ sơ dự thầu. Nếu thiếu bất kỳ điều kiện nào về tư cách hợp lệ tại Điều 5, hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại ở bước đánh giá đầu tiên mà không xét đến các yếu tố kỹ thuật hay giá cả.