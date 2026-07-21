An Giang chỉ định thầu hơn 126,9 tỷ xây Trường phổ thông Nội trú Ba Chúc

Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Ba Chúc được xác định là công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội và chính sách dân tộc tại khu vực biên giới tỉnh An Giang. Dự án được triển khai theo tinh thần Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền.
Theo Thông báo số 81-TB/TW, việc đầu tư hệ thống trường học tại khu vực biên giới là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số tại địa phương, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững vùng biên.
Triển khai chủ trương này, ngày 24/6/2026, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 701/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Gói thầu số 16: Thi công xây dựng công trình (bao gồm thí nghiệm sức chịu tải đất nền và thử tĩnh cọc) có giá 133.616.674.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.
Chỉ một ngày sau, ngày 25/6/2026, ông Võ Chí Trung, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang ký Quyết định số 717/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói xây lắp này cho Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa - Công ty TNHH Thành Sơn với giá trúng thầu 126.935.840.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 390 ngày.
Theo quyết định, Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa là thành viên đứng đầu liên danh, đảm nhận phần công việc trị giá 101.434.430.000 đồng; Công ty TNHH Thành Sơn thực hiện khối lượng tương ứng 25.501.410.000 đồng.
Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa có trụ sở tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, hoạt động từ năm 2002. Doanh nghiệp đã tham gia 126 gói thầu và có tổng giá trị trúng thầu tích lũy hơn 1,34 nghìn tỷ đồng.
Trong khi đó, Công ty TNHH Thành Sơn có trụ sở tại xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, đã tham gia 302 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 635 tỷ đồng, chủ yếu thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Việc lựa chọn liên danh gồm hai doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm thi công tại địa phương được kỳ vọng sẽ đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng của dự án. Sau khi hoàn thành, Trường phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Ba Chúc sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh khu vực biên giới, từng bước hiện thực hóa chủ trương phát triển giáo dục gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.