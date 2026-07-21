An Giang chỉ định thầu hơn 126,9 tỷ xây Trường phổ thông Nội trú Ba Chúc

Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Ba Chúc được xác định là công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội và chính sách dân tộc tại khu vực biên giới tỉnh An Giang. Dự án được triển khai theo tinh thần Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền.

Theo Thông báo số 81-TB/TW, việc đầu tư hệ thống trường học tại khu vực biên giới là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số tại địa phương, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững vùng biên.

Triển khai chủ trương này, ngày 24/6/2026, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 701/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Gói thầu số 16: Thi công xây dựng công trình (bao gồm thí nghiệm sức chịu tải đất nền và thử tĩnh cọc) có giá 133.616.674.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Chỉ một ngày sau, ngày 25/6/2026, ông Võ Chí Trung, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang ký Quyết định số 717/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói xây lắp này cho Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa - Công ty TNHH Thành Sơn với giá trúng thầu 126.935.840.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 390 ngày.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa là thành viên đứng đầu liên danh, đảm nhận phần công việc trị giá 101.434.430.000 đồng; Công ty TNHH Thành Sơn thực hiện khối lượng tương ứng 25.501.410.000 đồng.

Nguồn MSC

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa có trụ sở tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, hoạt động từ năm 2002. Doanh nghiệp đã tham gia 126 gói thầu và có tổng giá trị trúng thầu tích lũy hơn 1,34 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thành Sơn có trụ sở tại xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, đã tham gia 302 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 635 tỷ đồng, chủ yếu thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Việc lựa chọn liên danh gồm hai doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm thi công tại địa phương được kỳ vọng sẽ đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng của dự án. Sau khi hoàn thành, Trường phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Ba Chúc sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh khu vực biên giới, từng bước hiện thực hóa chủ trương phát triển giáo dục gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.